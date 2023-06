AIT präsentiert innovative Lösungen für nachhaltige Mobilität in Barcelona

Wien (OTS) - Vom 04. bis zum 07. Juni 2023 werden die AIT-Expert:innen ihre Entwicklungen und Services im Bereich nachhaltiger Mobilität auf dem größten und internationalen UITP Global Public Transport Summit in Barcelona präsentieren. Das AIT bietet in vier Bereichen Lösungen für eine nachhaltige Gestaltung des Mobilitätssystems: die Planung multimodaler Mobilitätssysteme, Mobility Hubs, Planung des Energiebedarf und die Optimierung des öffentlichen Verkehrs. Die Ausstellung des AIT Austrian Institute of Technology wird auf Standplatz 7A184 in Halle 7 auf dem Summit zu finden sein.

Integrierte Planung von Verkehrssystemen

Am Weg zur Klimaneutralität steht dem Verkehrssektors noch eine massive Transformation bevor. Das AIT bietet für Verkehrsbetriebe beispielsweise Lösungen zur integrierten Planung und Bewertung von multimodalen Mobilitätssystemen mit neu entwickelten Verkehrssimulationswerkzeugen und IT-basierten Optimierungsmethoden. Diese ermöglichen die Analyse und Optimierung von Verkehrssystemen unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel, um effizientere und nachhaltigere Lösungen zu schaffen. https://www.ait.ac.at/themen/integrated-digital-urban-planning

Design von effizienten Mobility Hubs

Ein weiterer Fokus liegt auf der Planung, Bewertung und Optimierung von Mobilitätszentren und Stationen. Durch den Einsatz von Modellierungs- und Simulationswerkzeugen des AIT werden Passagierströme, Verkehrsströme und Infrastrukturlayouts analysiert und optimiert, um effiziente und nachhaltige Verkehrseinrichtungen zu gestalten und zu betreiben. Das AIT präsentiert dazu unter anderem seine neuesten Entwicklungen in der Simulation von Personenflüssen, um die Sicherheit, den Komfort und die Effizienz in Fahrzeugen, Gebäuden und im öffentlichen Raum zu steigern.

Analysis and Optimization of Pedestrian Flows

Optimierung des öffentlichen Verkehrs

Dekarbonisierung bedeutet auch, unnötige Wege zu vermeiden. In diesem Zusammenhang präsentiert das AIT eigenentwickelte Algorithmen für die Optimierung von öffentlichen Verkehrssystemen und die Entwicklung von "Mobility as a Service" (MaaS) Konzepten. Diese Algorithmen ermöglichen eine präzise Nachfrageprognose, Routenplanung, Erreichbarkeitsanalyse, Wirkungsanalyse und Standortbewertung sowie die Optimierung von Verkehrsnetzen. https://www.ait.ac.at/themen/integrated-transport-optimisation

Modellierung des Energiebedarfs

Ein wichtiger Hebel für Effizienzsteigerungen ist die Modellierung des Energiebedarfs im öffentlichen Verkehr. Zudem werden Strom und grüner Wasserstoff zukünftig eine saubere und effiziente Alternative zu herkömmlichen Treibstoffen im öffentlichen Verkehr einnehmen. Die AIT-Expert:innen werden auf dem UITP Global Public Transport Summit ihre Kompetenzen in der energienetzoptimierten Standortplanung von E-Ladeinfrastruktur in Barcelona präsentieren. https://www.ait.ac.at/imps

AIT Center for Energy

Am AIT Center for Energy forschen rund 270 Mitarbeiter:innen unter der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen. Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expert:innen sowie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil auf diesem Zukunftsmarkt. Das Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige öffentliche Energieversorgung, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innovative Technologien und Lösungen für urbane Resilienz (Gebäude, Städte).

Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy

