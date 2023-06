Queere Kunstbetrachtungen: der Pride-Month im KHM-Museumsverband

Der Juni wird bunt: von queeren Zukünften im Weltmuseum Wien, über ein fröhliches Sing-along im Theatermuseum und Mut zum Anderssein im Kunsthistorischen Museum.

Wien (OTS) - Nach dem großen Queering the KHM Schwerpunkt in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste letztes Jahr, nimmt der KHM-Museumsverband den Pride-Month auch heuer wieder zum Anlass, um sein ganzjähriges, queeres Vermittlungsprogramm in den Fokus zu rücken.

Das Pride-Programm in den Standorten des KHM-Museumsverbands

Die Standorte und Museen des KHM-Museumsverbands bemühen sich seit langer Zeit queere Perspektiven der Kunstgeschichte in die Gegenwart zu transportieren. Der Pride-Monat Juni wird daher auch heuer wieder zum Anlass genommen, diese Formate vorzustellen und verstärkt anzubieten.

Im Weltmuseum Wien dreht sich heuer alles um die aktuelle Sonderausstellung Science Fiction(s) – Wenn es ein Morgen gäbe und daraus resultierende (queere) Zukunftsszenarien. Neben einer spannenden SciFi Lesung in Kooperation mit Queer*Welten und Wiener Science-Fiction Autor*innen (6. Juni, 19 Uhr), wird auch an zwei Terminen zu der Spezialführung Feministische/Utopien/Queere/Zukünfte (11. & 25. Juni, 14 Uhr) geladen.

Das Theatermuseum bittet zum bunten Im Weißen Rössl – Sing-along (17. Juni, 19 Uhr) im Rahmen von Keine Angst vor Austropop. Bereits 2004 machte die witzige Alpenoperette von Ralph Benatzky während des Festivals Wien andersrum an der Volksoper Wien Furore. Im Palais Lobkowitz erfährt das legendäre Format eine Neuauflage und lädt zum Mitsingen und Mitgestalten ein.

Auch die Sammlungen des Kunsthistorischen Museums bieten wieder ein besonders vielfältiges Vermittlungsprogramm im Juni an. Von einem Vortrag über Muse, Matrone, Mänade. Frauenbilder der Antike (6. Juni, 15.30 Uhr), bis zu einer Abendführung die Mut zum Anderssein (15. Juni, 18.30 Uhr) macht, einer Tour entlang Queere Lesarten (16. Juni, 10.30 Uhr) im KHM oder erwünschtem Crossdressing und Ritterliche Modetrends (23. Juni, 10.30 Uhr) in der Hofjagd- und Rüstkammer.

Das ganze Programm ist hier zu finden: diversity.khm.at

Queere Vermittlung – 365 Tage im Jahr

Auch abseits des Pride-Monats bündelt die Website diversity.khm.at den gesammelten queeren und diversen Content der verschiedenen Standorte des KHM-Museumsverbands und lädt zur Recherche ein.

Mit den beiden App-Touren Gemeinsam verschieden! Mit Blob durchs Museum (für Kinder ab 8 Jahren) und Blickwechsel – wie vielfältig ist das Museum? (für Jugendliche & Erwachsene)kann man sich von zuhause aus oder vor Ort im Museum mit der ganzen Familie auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise zum Thema Vielfalt begeben. Die Touren der App KHM-Stories sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und B/K/S (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch) verfügbar und kostenlos via Google playoder im App Store erhältlich. Mehr Infos hier: https://tinyurl.com/KHMStories

Der Pride-Month im KHM-Museumsverband Jetzt mehr erfahren!

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

presse @ khm.at

www.khm.at