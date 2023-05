Lockheed Martin stellt die Werkzeuge von Kennametal im Machining Guide vor

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Die HARVI-Schaftfräser von Kennametal sind innerhalb der Branche als erstklassige Luftfahrtwerkzeuge bekannt

Kennametal Inc. (NYSE: KMT) gab heute bekannt, dass seine HARVI™ Vollhartmetall-Schaftfräser als bevorzugtes Produkt in den internen Bearbeitungsleitfaden (Machining Guide) von Lockheed Martin aufgenommen werden. Die Informationsquelle, die von der Lockheed Martin Aeronautics' Operations Technology Group für interne Abläufe und Ingenieurwesen sowie von globalen Lieferkettenpartnern erarbeitet wurde, identifiziert die effektivsten Parameter und Prozesse für die Bearbeitung werkstoffspezifischer Luft- und Raumfahrtkomponenten.

„Wir fühlen uns geehrt, ein langjähriger Zulieferer für Lockheed Martin sein zu dürfen und unser Portfolio von Metallzerspanungs- und Fräswerkzeugen der Produktreihe HARVI III in einem ihrer wertvollsten Bearbeitungsleitfäden vorzustellen", betonte Keith Mudge, Vertriebsleiter für den Bereich Zerspanung, Kennametal America. „Wir arbeiten eng mit Kunden wie Lockheed Martin zusammen, um Problemlösungen zu ermitteln und die höchste Präzision bei der Materialbearbeitung zu gewährleisten. Die Einbeziehung von HARVI-Schaftfräsern in diese interne Informationsquelle ist ein Beweis für unser Engagement in der Branche und unseren hohen Qualitätsstandard."

Informationen zu HARVI™ Vollhartmetall-Schaftfräsern

Das Auswahl an Vollhartmetall-Schaftfräsern von Kennametal hat sich in der Industrie fest etabliert, da sie andere Schaftfräswerkezeuge bei der Arbeit an schwer zu verarbeitenden Luft- und Raumfahrtmaterialien wie Titan und Inconel übertreffen.

Als charakteristische Kennametal-Markenprodukte und Verkaufsschlager bieten HARVI-Schaftfräser nachweislich Zeit- und Kostenersparnisse im Luftfahrzeugbetrieb durch einen beeindruckend effektiven Metallabtrag und einer längeren Werkzeuglebensdauer. Anwender erleben maximale Produktivität mit HARVI-Schaftfräsern dank folgender Eigenschaften:

Die verdrehte Schneide des HARVI 1 TE sorgt für eine erhöhte Kantenfestigkeit und marktführende Eigenschaften beim Schrägeintauchen und der Spiralinterpolation.

Eigenständige Entlastung durch Technologien zur Reduzierung von Vibrationen und Reibung.

Ungleich geteilte Spannuten, darunter einige mit variabler Spirale, ermöglichen eine Vibrationsdämpfung und unübertroffene Vorschubgeschwindigkeiten.

Ein innovatives Spannutendesign mit Spankanälen zur Reduzierung der Schnittkräfte und um die Effizienz bei der Spanabfuhr zu steigern.

Im April 2023 hat Kennametal einen neuen Typ Schaftfräser namens KCSM15A auf den Markt gebracht und wird seine HARVI-Produktlinien im Herbst 2023 erweitern.

Weitere Informationen über die HARVI-Schaftfräser von Kennametal finden Sie hier: https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/milling/solid-end-milling/high-performance-solid-carbide-end-mills.html

Informationen zu Kennametal

Seit über 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der industriellen Technologie und trägt durch Materialwissenschaft, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen zur Produktivität seiner Kunden bei. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Erdarbeiten, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal, um mit ihnen zusammen durch Präzision und Effizienz gekennzeichnete Herstellungsverfahren zu erarbeiten. Jeden Tag tragen ca. 8.700 Mitarbeiter dazu bei, dass die Kunden in mehr als 60 Ländern wettbewerbsfähig bleiben. Kennametal erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: www.kennametal.com Folgen Sie @Kennametal bei Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Informationen zu Lockheed Martin

Die Lockheed Martin Corporation mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, ist ein global tätiges Sicherheits- sowie Luft- und Raumfahrtunternehmen, das weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter beschäftigt und sich hauptsächlich mit der Erforschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, der Integration und der Wartung von fortschrittlichen Technologiesystemen, Produkten und Dienstleistungen befasst.

Bitte folgen Sie @LMNews auf Twitter, um die neuesten Ankündigungen und Nachrichten aus dem Unternehmen zu erhalten.

