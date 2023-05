Steuerstrafrecht und Compliance: ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER verstärkt das Berater-Team mit Natascha Sautter

Wien/Salzburg (OTS) - Mag. Natascha Sautter (46) verstärkt als Steuerberaterin das Team der auf Steuerverfahren, Finanzstrafrecht und Managerhaftung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER.

Als Expertin in den Bereichen Abgabenverfahrensrecht und Finanzstrafrecht liegen ihre fachlichen Schwerpunkte in der Beratung und Vertretung von Mandanten in Steuerverfahren und bei Betriebsprüfungen, in Finanzstrafverfahren sowie im Bereich der Präventionsberatung (Tax Risk Management). Natascha Sautter verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung bei der Sanierung von steuerstrafrechtlichen Verfehlungen durch Selbstanzeigen und bei der Entwicklung von Konzepten zur Vermeidung von steuer- und finanzstrafrechtlichen Haftungsrisiken in Unternehmen.

„Es freut uns, dass wir mit Natascha Sautter eine erfahrene und fachlich versierte Kollegin gewinnen konnten. Wir kennen sie schon lange und wissen, dass sie eine wertvolle Verstärkung für unser Team sein wird. Aufgrund ihrer langjährigen Expertise wird sie auch die für unsere Mandanten wichtigen Bereiche Tax Compliance Management und Tax Risk Management exzellent servicieren und weiter ausbauen“ , so Dr. Franz Althuber, Gründungspartner der Kanzlei.

Natascha Sautter hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und war danach mehr als fünfzehn Jahre bei renommierten nationalen und internationalen Beratungsgesellschaften (darunter Deloitte und BDO) in den Bereichen Steuerrecht und Steuerstrafrecht tätig. Sie ist regelmäßig als Vortragende tätig und hat zahlreiche Publikationen in führenden Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Büchern veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER

Rechtsanwälte GmbH

1010 Wien, Doblhoffgasse 9

T: +43 1 361 90 90

F: +43 1 361 90 90-99

E: office @ asp-law.at

www.asp-law.at