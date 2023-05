ÖH Uni Salzburg: Neuer Vorsitz gewählt

Linke Koalition aus VSStÖ, GRAS und LUKS stellt erneut den Vorsitz

Salzburg (OTS) - Heute, am 31. Mai 2023, wählte das Studierendenparlament an der Universität Salzburg einen neuen ÖH-Vorsitz. Ab 1. Juli leiten Cedric Keller (VSStÖ), Stephanie Wolfgruber (GRAS) und Nelly Höfer (LUKS) die ÖH Uni Salzburg. Das neue Vorsitzteam bringt einiges an Erfahrung mit: alle drei Personen waren bereits zuvor in der ÖH tätig. Keller war im Wirtschaftsreferat der ÖH und in der Studienvertretung Kommunikationswissenschaft aktiv, Wolfgruber in der Studienvertretung Chemie und Physik der Materialien und Höfer in der Studienvertretung Philosophie. Damit übernimmt das Trio mit dem 1. Juli die Agenden des scheidenden Vorsitzteams bestehend aus Laura Reppmann (GRAS), Lara Simonitsch (VSStÖ) und Manuel Gruber (LUKS). „Gerade in Zeiten massiver Teuerung und der unsicheren Situation rund um die Rektor_innenwahl braucht es eine starke Stimme für die Studierenden. Wir freuen uns, dass mit Cedric, Stephanie und Nelly an der Spitze der ÖH Uni Salzburg ein starkes Team diese Aufgabe mit viel Engagement, einigem an Erfahrung aus bisherigen Studierendenvertretungsarbeit und Motivation weiterführen wird“, betonen Reppmann, Simonitsch und Gruber.



Die linke Koalition aus GRAS, VSStÖ und LUKS konnte ihre breite Mehrheit im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mit 11 Mandaten sichern. In der Opposition sind die Aktionsgemeinschaft Salzburg mit zwei Mandaten in der neuen Universitätsvertretung, die Junos Studierenden mit einem Mandat sowie die Fraktion KSV-KPÖ mit ebenfalls einem Mandat.

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Gruber, 2. stellvertretender Vorsitzender der ÖH Universität Salzburg

vorsitz @ oeh-salzburg.at

Tel. 0664-8866-3195