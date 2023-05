IZ NÖ-Süd: Betriebe nutzten Möglichkeit zum Austausch

Immer mehr Unternehmen schätzen Wirtschaftsstandort Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Das IZ NÖ-Süd ist ein dynamischer Standort, der immer in Bewegung ist und sich laufend weiterentwickelt. Derzeit wird ein neuer Mobilitätsstreifen, der auf 2,5 Kilometern entlang der Hauptrouten im IZ verlaufen wird, errichtet – so gelangen künftig auch nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bequem und sicher durch den Wirtschaftspark. Die Dynamik zeigt sich auch bei den neu angesiedelten Betrieben: Von Jänner 2022 bis Ende April 2023 haben insgesamt 32 weitere Unternehmen im IZ NÖ-Süd ihren Standort bezogen – damit verbunden sind über 190 Arbeitsplätze. Aktuelles aus dem Wirtschaftspark und eine Vorstellung einiger der neuen Betriebe standen im Zentrum des heutigen Get-Together im Wirtschaftspark. Bürgermeister Herbert Janschka aus Wiener Neudorf und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki tauschten sich mit den Unternehmen aus.

Das IZ NÖ-Süd ist das Aushängeschild unter den ecoplus Wirtschaftsparks und einer der gefragtesten Firmenstandorte in der Region südlich von Wien. Derzeit profitieren 387 angesiedelte Betriebe mit mehr als 11.300 Arbeitsplätzen von den optimalen Rahmenbedingungen und der vorhandenen Infrastruktur – von Nahversorgern und Gastronomie bis zum Kindergarten. „Der richtige Unternehmensstandort leistet einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Einen wichtigen Beitrag leisten die Rahmenbedingungen, die wie hier im IZ NÖ-Süd stimmen müssen“, betonte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Im Rahmen des Get-Togethers stellte auch Peter Hollos, gewerberechtlicher Geschäftsführer bei easymobil, eine Möglichkeit für ein eScooter-Verleihsystem vor. Im Anschluss an das Get-Together konnten die eScooter getestet werden.

Darüber hinaus präsentierten vier neu angesiedelte Betriebe ihr Portfolio: Die in der Schweiz gegründete coNext Group GmbH bietet Beratungsleistungen in der Logistikbranche an und hat sich im ecocenter eingemietet. Die W.A.S. GmbH – ein Handelsunternehmen für Anlagen und Produkte der Filter-, Mess- und Regeltechnik für Gase und Flüssigkeiten – hat ebenfalls ihren Standort im ecocenter. Die EBE Solutions GmbH bietet Lösungen zur Verkehrsdatenerfassung und zur Verkehrssicherheit – sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Die im Walter Business Park beheimatete Hexagon Metrology GmbH bietet Optimierungslösungen über den gesamten Produkt- und Produktionslebenszyklus hinweg.

Als Wirtschaftsagentur des Landes betreibt ecoplus insgesamt 16 Wirtschaftsparks im Eigentum oder in Beteiligung in ganz Niederösterreich. „Für uns als Wirtschaftsagentur ist der Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern in unseren Wirtschaftsparks sehr wichtig. Wenn wir die Bedürfnisse und Anliegen der Betriebe kennen, können wir sie auch bestmöglich unterstützen“, so ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

