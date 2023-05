FH Campus Wien schafft mit weiterem Gebäude State-of-the-Art-Zentrum für Studierende in den Bereichen Gesundheit und Pflege

Grundsteinlegungsfeier mit Ehrengästen und langjährigen Partner*innen

Wien (OTS) - Mit Blick auf das bereits wachsende Gebäude feierte die FH Campus Wien am 31. Mai den weiteren Ausbau zur Science City. Studiengänge und Forschungsaktivitäten des für die Versorgungsqualität der Stadt Wien so wichtigen Gesundheits- und Pflegebereichs finden im neuen House of Health Sciences auf rund 42.000 m² Platz. Stadtrat Peter Hacker unterstrich in seiner Festrede den essenziellen Stellenwert des Neubaus, um mit einem weiteren Wachstum an Studienplätzen dem derzeitigen Fachkräftemangel zeitnah zu begegnen. Im neuen Gebäude soll der Studien- und Forschungsbetrieb von Teilen der Bereiche Gesundheitswissenschaften und Angewandter Pflegewissenschaft im September 2024 aufgenommen werden.

Hot-Spot für akademische Ausbildung gefragter Gesundheits- und Pflegeberufe

Mit dem Bau des rund 42.000 m² großen House of Health Sciences setzt die FH Campus Wien ihren Weg als richtungsweisende Studien- und Forschungseinrichtung mit Bedacht auf die künftigen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft konsequent weiter fort. Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien, in seiner Eröffnungsrede: „ Dieses Haus steht für die erfolgreiche Ausbildungspartnerschaft mit der Stadt Wien und dem Wiener Gesundheitsverbund und für tragfähige Zukunftslösungen im Bereich der evidenzbasierten Aus- und Weiterbildung für dringend benötigte Gesundheits- und Pflege-Expert*innen. “

Im House of Health Sciences sind ab September 2024 die gesundheitswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge Ergotherapie, Logopädie – Phoniatrie – Audiologie und Physiotherapie sowie der interdisziplinäre Masterstudiengang Health Assisting Engineering untergebracht. Vom Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege finden die derzeit noch extern verorteten Studiengänge des Wiener Gesundheitsverbunds hier ihren zentralen Standort.

Gesundheitsversorgung für Wiener*innen mit Fachkräften sichern

Dem steigenden Bedarf an akademisch ausgebildeten Fachkräften für den Gesundheitsbereich setzen die FH Campus Wien und die Stadt Wien den raschen Ausbau der Studienplätze entgegen. Im Vollausbau ab Sommersemester 2027 werden in der FH Campus Wien Science City rund 5.000 Studierende jährlich in den Studien- und Lehrgängen der Gesundheitswissenschaften und Angewandten Pflegewissenschaft in Aus- und Weiterbildung stehen. „ Mit der Errichtung dieses Gebäudes wird die zusätzliche Infrastruktur für unsere Ausbildungsoffensive im Gesundheits- und Pflegebereich an der FH Campus Wien komplettiert. Wir verdoppeln die Ausbildungsplätze in diesen Bereichen und ich freue mich schon darauf, diese wichtige Ausbildungsstätte für das Wiener Gesundheitswesen im Herbst kommenden Jahres eröffnen zu dürfen. Denn hier wird sichtbar, was die Stadt Wien und ihre Partner*innen gegen den Fachkräftemangel unternehmen “, sagt der Wiener Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker.

Ab Herbst 2024 ist das House of Health Sciences die neue Studien- und Forschungsheimat von drei Standorten des Wiener Gesundheitsverbundes, hier werden Bachelorstudierende auf die vielfältigen Tätigkeitsfelder im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege vorbereitet und finden auch vielseitige Weiterbildungsangebote. „ Der Wiener Gesundheitsverbund ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Europa. Um die Wiener*innen weiterhin auf einem solch hohen Niveau gesundheitlich versorgen zu können, müssen wir auch unserer menschlich stärksten Berufsgruppe, der Pflege, die besten Bedingungen bieten. Das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege stetig weiter zu professionalisieren ist hierfür zentral – und das House of Health Sciences wird einen wertvollen Beitrag leisten “, so Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Sim Lab fördert interprofessionelles Verständnis

Die FH Campus Wien fördert und lebt interprofessionellen Austausch im House of Health Sciences auf einem neuen Level. Es entsteht ein Skills- und Simulationstrainingszentrum, das ein ganzes Stockwerk einnimmt. In den Funktionsräumen, Simulation Units und dem Living Lab, einer mehr als 50 m² großen Wohnung, werden realitätsnah verschiedene Settings unterstützt durch modernste Simulations- und Medizintechnik durchgeführt, beispielsweise Notfall- und Akutversorgung, Intensivstation, Familienorientierte Pflege oder therapeutische Situationen im Akutambulanz- und häuslichen Settings. Diese besondere Art der praktischen Lehre kann Studierenden somit tiefe Einblicke in die Herausforderungen geben, die in ihrem künftigen Berufsfeld auf sie warten. Zudem können Studierende Fertigkeiten und komplexe Abläufe unter realistischen Bedingungen festigen.

Optimierte Bauprozesse unter dem Totalunternehmen STRABAG

Das House of Health Sciences ist auch für die Baubranche ein Vorzeigeprojekt: Mit STRABAG AG als Totalunternehmer wurde erstmals im Hochbau der Weg eines Allianzvertragsmodells unter Bundesvergabebedingungen in Österreich beschritten. „ Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit der FH Campus Wien nun schon das dritte große Bauvorhaben realisieren dürfen. Das neue House of Health Sciences ist zukunftsweisend für Ausbildungen zur Sicherung der österreichischen Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig ist das Projekt das Ergebnis der jahrelangen, vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen STRABAG und der FH Campus Wien“ , so Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Der Baufortschritt schreitet zügig voran, die Aufnahme des Studien- und Forschungsbetriebs ist für September 2024 geplant.



