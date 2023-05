BFI Wien: Neue Ausbildungen machen klima- und digifit

Zum Start des Europäischen Jahrs der Kompetenzen nimmt das BFI Wien über 80 neue Kursangebote ins Programm auf: Von Klimaneutralität bis Künstliche Intelligenz.

Wien (OTS) - Wie kann ich Künstliche Intelligenz in meinen Arbeitsalltag integrieren? Wie führe ich mein Unternehmen erfolgreich in Richtung Klimaneutralität? Wie kann ich das (Kauf-)Verhalten meiner Kundinnen und Kunden besser vorhersagen? Wie führe ich ein Team, das zur Hälfte im Homeoffice und zur Hälfte im Büro ist? „Die Herausforderungen in der Arbeitswelt sind heute mannigfaltiger denn je“, ist Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien, überzeugt. „Gleichermaßen groß sind aber auch die Chancen für jene, die sich zukunftsorientierte Kompetenzen aneignen.“

Arbeitsmarktrelevante Aus- und Weiterbildungen – insbesondere im Kontext des grünen und digitalen Wandels –, waren laut Lackinger noch nie so gewinnbringend wie heute: „Am Lohnzettel, bei den Jobchancen, für die Lebensqualität. Und wir wollen unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich dabei unterstützen, diesen Mehrwert zu erzielen.“

80 neue Kursangebote

Aus diesem Grund erweitert das BFI Wien sein bestehendes Aus- und Weiterbildungsportfolio um 80 komplett neue Kursangebote: Die thematische Bandbreite reicht dabei von „Klimaneutralität in KMU“ über „ChatGPT im Arbeitsalltag“ bis hin zu „Big Data und KI“ oder „Power Pivot: Analysewerkzeug für große Datenmengen“. „Viele Fragen sich, was muss ich können und wissen, um mit den aktuellen technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten zu können. In unseren, meist berufsbegleitenden, Schulungsangeboten bieten wir den Menschen die Möglichkeit, genau die Kompetenzen zu erlangen, um am Arbeitsmarkt reüssieren zu können“.

Garant dafür ist, dass neben aktuellem theoretischen Wissen bei allen Schulungsangeboten die praktische Anwendbarkeit im Berufsalltag im Vordergrund steht: „Es freut mich, dass wir wieder zahlreiche Expertinnen und Experten aus der Praxis gewinnen konnten, die ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung aus dem ‚daily business‘ mit den Kursteilnehmerinnen teilen und damit Sorge tragen, dass die neu gewonnenen Qualifikationen sofort eingesetzt werden können“, so Lackinger.

Zahlreiche Fördermöglichkeiten

Für Unternehmen besonders reizvoll an den neuen Schulungsangeboten: Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) fördert aktuell mit den Skills Schecks berufliche Weiterbildungen, die dem Aufbau von Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung dienen, bis maximal 5.000 Euro pro Person und unterstützt so heimische Firmen bei der Höherqualifizierung ihrer Beschäftigten.

Faktor Mensch im Fokus

Aber nicht nur Schulungen im Spannungsfeld Nachhaltigkeit und im Kontext des digitalen Wandels hat das BFI Wien anlässlich des Starts des Europäischen Jahrs der Kompetenzen ins Programm aufgenommen. Auch der „Faktor Mensch“ kommt im Angebot nicht zu kurz: „Konfliktmanagement und Prävention“, „Ethical Leadership“ oder „Interkulturelles Management“ sind nur drei der zahlreichen Seminare und Lehrgänge, die die Zusammenarbeit in den zunehmend heterogenen Teams erleichtern sollen.

Kompetenzupdate in kürzester Zeit

Eine der Folgen des Lebens in einer schnelllebigen Umgebung mit vielfältigen Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit ist, dass die Menschen mehr denn je daran gewöhnt sind, mit privaten und beruflichen Aufgaben zu jonglieren. „Das bedeutet auch, dass die Zeit für Schulungen knapp ist“, streicht Lackinger hervor. Um dem entgegenzutreten hat das BFI Wien vor allem das Angebot an Kurzausbildungen und Mikrozertifikaten deutlich ausgebaut: „Damit ist es auch möglich, in einem dicht gedrängten Terminkalender seine Kompetenzen weiterzuentwickeln“, so Lackinger.

