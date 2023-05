172 Polizeibedienstete verstärken Landespolizeidirektion Oberösterreich

Karner gratuliert 82 neuen Polizistinnen und Polizisten in Oberösterreich. Weitere 90 Polizeibedienstete schlossen Dienstführendenkurs ab.

Wien (OTS) - „Der heutige Tag ist ein wichtiger für die Sicherheit in Oberösterreich. Ich wünsche allen Absolventinnen und Absolventen alles erdenklich Gute für die Zukunft und vor allem den notwendigen Einsatz und Engagement im Dienst für die Menschen in Oberösterreich“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 31. Mai 2023 im Musikpavillon in Traunkirchen in Oberösterreich.



82 Polizistinnen und Polizisten aus drei Lehrgängen feierten unter Anwesenheit des Innenministers und des oberösterreichischen Landespolizeidirektors Andreas Pilsl den erfolgreichen Abschluss ihrer Polizei-Grundausbildung und den Übergang in den Dienst bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Darüber hinaus feierten 90 Polizistinnen und Polizisten ihren erfolgreichen Abschluss der Dienstführendenkurse.



"Ich freue mich, Sie bei der großen Polizeifamilie begrüßen zu dürfen. Mit dem Abschluss der Polizei-Grundausbildung haben Sie bereits jetzt Großartiges geleistet. Jetzt ist es so weit und Sie dürfen dieses Wissen zur Anwendung bringen", gratulierte der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl den Polizistinnen und Polizisten, die 2021 ihre Ausbildung begonnen haben. "In unserem Beruf ist Weiterbildung eine enorm wichtige Sache. Sie als Polizistinnen und Polizisten wissen, was es bedeutet, eine fordernde Ausbildung zu absolvieren. Dennoch haben Sie sich entschieden, eine zusätzliche Weiterbildung in Angriff zu nehmen", bedankte sich der Landespolizeidirektor bei den Absolventinnen und Absolventen der Dienstführendenkurse.

„Oberösterreich gehört zu den sichersten Regionen der Welt. Damit das so bleibt, braucht es auch eine gut ausgerüstete und motivierte Polizei – gerade angesichts dieser turbulenten Zeiten. Ich danke allen neuen Polizistinnen und Polizisten, die sich künftig für die Sicherheit der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher einsetzen. Gleichzeitig fordere ich mehr Respekt vor unseren Polizistinnen und Polizisten, aber auch mehr Schutz und wirksame Instrumente gegen radikalisierende Kräfte. Nur so ist sichergestellt, dass das Gewaltmonopol stets in den Händen des Staates verbleibt“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer.



Zwtl.: Modernisierung der Polizei-Grundausbildung

Das Aufnahmeverfahren zum Polizeiberuf wird modifiziert und modernen Gegebenheiten angepasst. Der demografische Wandel stelle die Polizei als Arbeitgeber vor viele Herausforderungen, sagte der Innenminister. Besonders betroffen davon sei die Personalgewinnung. Durch zahlreiche Attraktivierungsmaßnahmen und Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse wolle man den Anforderungen als moderner und attraktiver Arbeitgeber entsprechen und qualifiziertes Personal aufnehmen, ergänzte Karner.

Zahlreiche Maßnahmen wie die Anhebung des Grundgehalts für Polizeischülerinnen und -schüler zu Jahresbeginn 2023 oder die Änderungen der Bestimmungen hinsichtlich Tätowierungen sollen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf begeistern.

Zwtl.: Fotos

Fotos der Veranstaltung können unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://bildarchiv.myds.me/photo/share/OTiVSYZp

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at