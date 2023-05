ARBÖ: Neues Landes- und Prüfzentrum eröffnet

Der ARBÖ hat in der Stadt Salzburg das neue Landeszentrum samt angeschlossenem Prüfzentrum bezogen und den Betrieb nun offiziell aufgenommen.

Wien (OTS) - Nach rund einjähriger Bauzeit wurde das neue Prüfzentrum an der Münchner Bundesstraße 117 in der Stadt Salzburg fertiggestellt. Der Neubau verfügt auf 1.300 Quadratmetern über drei Durchfahrtsboxen in denen zeitgleich an bis zu acht Fahrzeugen gearbeitet werden kann. Zusätzlich wurde ein Reifendepot für bis zu 1.800 Reifen und ein großzügiger Schulungsraum errichtet. „Damit“, so Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, „haben wir die perfekten Bedingungen, um unsere Services in der gesamten Region Salzburg nicht nur professionell umzusetzen, sondern noch weiter ausbauen zu können.“ Insgesamt sind zehn Technikerinnen und Techniker im neuen Prüfzentrum beschäftigt und finden einen hochmodernen Arbeitsplatz vor. „Von unserem neuen Standort aus betreuen wir rund 7.500 Mitglieder in Salzburg Stadt und der unmittelbaren Umgebung. Die Aufgaben reichen von der klassischen Pannenhilfe bis hin zu allen technischen Dienstleistungen, die §57a-Begutachtung, diverse Checks, wie zum Beispiel Klimacheck, Kleinreparaturen oder Ankaufstests“, freut sich Manfred Gruber, Präsident des ARBÖ Salzburg auf den neuen Standort in Salzburg-Liefering.

Der Neubau wurde notwendig, da die bisherige Landeszentrale samt angeschlossenem Prüfzentrum in die Jahre gekommen ist. Die Betreuung aller 25.000 Mitglieder im gesamten Bundesland Salzburg kann von dem neuen Standort noch professioneller von statten gehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesorganisation kümmern sich um sämtliche Anliegen der Mitglieder und sorgen für einen reibungslosen Ablauf aller Verwaltungstätigkeiten. „Mit diesem Neubau setzt der ARBÖ seinen Erneuerungsweg konsequent fort. In den vergangenen Jahren hat der ARBÖ in ganz Österreich insgesamt mehr als 30 Millionen Euro in den Neu- und Umbau von Prüfzentren investiert. Damit ist die optimale und zeitgemäße Mitgliederbetreuung möglich und der ARBÖ präsentiert sich in Salzburg als verlässlicher, moderner und freundlicher Mobilitätspartner“, freut sich Dr. Peter Rezar anlässlich der offiziellen Eröffnung.

Als Mobilitätspartner nimmt der ARBÖ eine wichtige Rolle ein, insbesondere für die Verkehrssicherheit. Die rund 600 Technikerinnen und Techniker sind in ganz Österreich rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Einsatz, um zu helfen. Und wie wichtig diese Tätigkeit ist, zeigen unsere Einsatzzahlen des Pannendienstes in Salzburg: Sage und schreibe 500.000 Kilometer haben die Technikerinnen und Techniker im gesamten Bundesland allein im Jahr 2022 zurückgelegt, um zu den insgesamt rund 8.300 Einsätzen auszurücken. „Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der ARBÖ eine wichtige Aufgabe übernimmt. Wir können 9 von 10 Pannen direkt an Ort und Stelle beheben, wodurch unsere Mitglieder die Fahrt nahezu ohne Zeitverlust fortsetzen können,“ so Manfred Gruber abschließend.

