Simmering: Führung durch Kleintierzucht-Ausstellung

Termin: 2. Juni (17.00 Uhr), Info: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) zeigt seit Ende März eine liebevoll gestaltete Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Wie die Kleintierzucht die Welt verändert“. Die Doku informiert über die „Geschichte der Kleintierzucht in Simmering und ganz Wien“. Weitere Schwerpunkte betreffen die Themenkreise „Brieftauben“ und „Kleintierzucht heute“. Die Zucht von Hühnern und Hasen in Zeiten der Not und der Stellenwert von Kleintieren in der Gegenwart stehen ebenfalls im Blickpunkt. Am Freitag, 2. Juni, führt der Kurator, Erich Leopold Koller, durch die Schau. Der Rundgang beginnt um 17.00 Uhr. Koller ist Jugend-Leiter vom „Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter mit Tier-, Natur- und Umweltschutz (RÖK)“ und ein langjähriger Kenner der Materie. Die Teilnahme an der Führung ist gratis. Spenden sind aber willkommen. Auskunft: Telefon 4000/11 127 (Leitung: Petra Leban) und E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Das Publikum erwarten interessante Bilder, Texte und Objekte, zum Beispiel Pokale. Von der Vergangenheit bis zur Jetztzeit und Zukunft enthält die Schau „Wie die Kleintierzucht die Welt verändert“ mannigfaltige Angaben. Unter anderem wird über die Kaninchen-Art „Blauer Wiener“, die Tauben-Gruppe „Tümmler“ und den Tauben-Sport „Jauken“ berichtet. Für kleine Besucher*innen gibt es Bastelbögen. Ferner erhalten die jungen Gäste wichtige Tipps für eine artgerechte Kaninchen-Haltung.

Die Sonder-Ausstellung ist bis Freitag, 30. Juni, kostenlos zu sehen. Jeden Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am 2. und am 4. Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr können die temporäre Tierzucht-Dokumentation und die Dauer-Ausstellung über die Historie des 11. Bezirkes unentgeltlich besichtigt werden. Fragen an Kurator Koller via E-Mail: kolleridee@aon.at.

Rassezuchtverband Öst. Kleintierzüchter (RÖK): www.kleintierzucht-roek.at

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

