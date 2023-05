Beton Dialog Österreich launcht Werbekampagne zum günstigen Heizen und Kühlen mit Energiespeicher Beton

Wien (OTS) - Die Kosten fürs Heizen und Kühlen in österreichischen Haushalten sind im letzten Jahr um mehr als ein Drittel gestiegen. Der Baustoff Beton kann kostengünstig das ganze Jahr in Kombination mit erneuerbarer Energie für eine angenehme Raumtemperatur in der Wohnung sorgen. Die innovative Technik der thermischen Bauteilaktivierung steht im Mittelpunkt der aktuellen crossmedialen Werbekampagne von Beton Dialog Österreich.

Die neue Kampagne der österreichischen Zement-, Transportbeton- und Betonfertigteilhersteller unter dem Motto "Energiebündel Bauteilaktivierung" startet am 31. Mai 2023 in den klassischen und digitalen Werbekanälen und fokussiert sich auf das Thema des günstigen Heizens und Kühlens von Wohnungen mit der innovativen Technik der thermischen Bauteilaktivierung. Seit Mitte Mai läuft die Kampagne bereits im österreichischen Hörfunk.

Die thermische Bauteilaktivierung ermöglicht in der Kombination mit erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind oder Erdwärme deutliche Einsparungen bei den jährlichen Heiz- und Kühlkosten und trägt zum nachhaltigen Bauen bei. „Aufgrund seiner hohen Speichermasse und optimalen Wärmeleitfähigkeit eignet sich der Baustoff Beton für die Speicherung von Wärme und Kälte besonders gut. Bei der Errichtung werden Rohre in Betonbauteile eingebaut, durch diese wird je nach Bedarf bzw. Jahreszeit warmes oder kühles Wasser geleitet. Thermisch aktivierte Bauteile aus Beton geben somit im Winter Wärme ab und im Sommer nehmen sie diese auf – so wird das ganze Jahr über für eine angenehme Raumtemperatur gesorgt“, erklärt Anton Glasmaier, Vorstandsvorsitzender von Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer des Verbands Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke.

Meilenstein zum nachhaltigen Bauen

Die neue crossmediale Werbekampagne von Beton Dialog Österreich zielt in erster Linie darauf ab, diese innovative Technik bei Architekt:innen, Planer:innen und Bauträger:innen einerseits sowie bei der allgemeinen und am Bauen interessierten Bevölkerung andererseits zu verankern. „ Wenn es ums günstige Wohnen geht, spielen Heiz- und immer mehr Kühlkosten eine wichtige Rolle. Die thermische Aktivierung von Decken und Wänden aus Beton verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und ermöglicht dazu einen effizienten und vor allem klimaschonenden Einsatz von erneuerbaren Energien im mehrgeschoßigen Wohnbau. Dadurch wird der Betrieb von Wohnhäusern über ihren gesamten Lebenszyklus wesentlich nachhaltiger “, so Glasmaier. Wie verschiedene Messungen der letzten Jahre zeigen, belaufen sich durchschnittliche Heiz- und Kühlkosten in einer Wohnung mit thermisch aktivierten Bauteilen aus Beton auf lediglich 2 Euro pro Quadratmeter und Jahr!

Für die aktuelle Werbekampagne zur thermischen Bauteilaktivierung wurden Print- und Onlinesujets, Display und Native Ads sowie Hörfunk- und Video-Spots produziert. Als Schauplatz wurde eine Wiener Wohnhausanlage gewählt, in der diese innovative Technik bereits seit 2019 zum Einsatz kommt. Die Kampagne wurde – wie in den vorigen Jahren – von der Wiener Werbeagentur UniqueFessler umgesetzt.

Der Videospot im Rahmen der Kampagne zur Bauteilaktivierung: https://www.youtube.com/watch?v=JMg8LsofokU



Über Beton Dialog Österreich

Beton Dialog Österreich (BDÖ) ist eine Interessensgemeinschaft von Zement-, Betonfertigteil- sowie Transportbetonherstellern in Österreich. Ziel des BDÖ ist es, die Bedeutung des kreislauffähigen Baustoffs Beton für umwelt- und klimagerechtes Bauen sowie die bisher erreichten Fortschritte der Branche bei der CO2-Reduktion in der Öffentlichkeit zu verankern. Mehr Informationen: www.betondialog.at

