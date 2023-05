AVISO Pressetermin am 21. Juni 2023, 11.00 Uhr: »Schaurig Schön 2.0« auf Schloss Ambras Innsbruck

Die diesjährige Sonderausstellung präsentiert Ungeheuerliches in der Kunst

Abgesehen vom einzig erhaltenen Porträt Draculas stechen Peter Paul Rubens’ berühmtes Haupt der Medusa sowie die kleine, aus einem Stück Holz geschnitzte Skulptur des Hans Leinberger voll filigraner Lebendigkeit hervor: das Ambraser Tödlein als Shootingstar der Ausstellung. Veronika Sandbichler, Direktorin Schloss Ambras Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Die Sonderausstellung Schaurig Schön 2.0 widmet sich von 22. Juni bis 31. Oktober 2023 geheimnisvollen Kreaturen, düsteren Dämonen und fabelhaften Mischwesen über den Verlauf der Jahrhunderte. Was hat das furchteinflößende Haupt der Medusa mit den wunderschönen, aus den Tiefen des Meeres stammenden Korallen zu tun? Und woher kommen die heute vielfach in Vergessenheit geratenen fantastischen Wesen, deren Körper aus Tier und Mensch bestehen? Ihre Gestalten lassen uns schaudern; gleichzeitig aber bewundern wir die Schönheit der künstlerischen Ausführung.

Faszination durch das Unbekannte: Noch heute ziehen uns Genres wie Krimi, Thriller, Fantasy oder Horror durch Nervenkitzel und Lust am Gruseln in ihren Bann. Teufel, Medusa, Greif und Co. laden mit schaurig-schönen Geschichten auch auf dem Rundgang im Ambraser Hochschloss zum Staunen ein. Die Sonderausstellung spürt die Bedeutung der dahinter verborgenen und oft jahrtausendealten Mythen auf.

Pressetermin Sonderausstellung »Schaurig Schön 2.0«

Gesprächspartner*innen:

Veronika Sandbichler (Direktorin Schloss Ambras Innsbruck)

Thomas Kuster (Ausstellungskurator Schloss Ambras Innsbruck)



Bitte um Anmeldung bis 18. Juni 2023 unter: julia.unterlechner @ schlossambras-innsbruck.at

Datum: 21.06.2023, 11:00 Uhr

Ort: Schloss Ambras Innsbruck

Schlossstraße 20, 6020 Innsbruck, Österreich

