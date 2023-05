ORF-III-Wochenhighlights: „Treue, Sex und Seitensprung“, „Zwischen Lüge und Wahrheit – Desinformation in Österreichs Geschichte“

Außerdem: 50. Todestag Christine Lavant, Auftakt zum Schwerpunkt 80. Geburtstag Klaus Maria Brandauer u. v. m. – von 5. bis 11. Juni 2023

Wien (OTS) - „ORF III Themenmontag“ über Sexualität

Am Montag, dem 5. Juni, eröffnet die jüngste Ausgabe „Meryn am Montag“ einen Schwerpunktabend zum Thema Sexualität. Unter dem Motto „Sex im Alter“ (18.45 Uhr) beantworten Siegfried Meryn und Michaela Bayerle-Eder, Fachärztin für Sexualmedizin, die Fragen der Zuschauer/innen. Im Hauptabend folgt die Neuproduktion: „Treue, Sex und Seitensprung – der Österreich-Report“ (20.15 Uhr). Was passiert bei einer Treuekrise in unserem Gehirn und wie wird das Zusammenspiel von freier Emotion und Vernunft gesteuert? Anschließend werfen die Dokumentationen „Sex 2.0 – Die Lust am Superreiz“ (21.05 Uhr), „Porno, Escort, Sextoy – nur für den Mann?“ (21.55 Uhr) und „Auf der Suche nach der Libido – Wege zur neuen Lust“ (22.30 Uhr) einen Blick auf die neuesten Erkenntnisse zum Thema Sexualität.

„ORF III Kulturdienstag“ mit dreiteiligem „Erbe Österreich“-Abend

Zum Auftakt des dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends am „ORF III Kulturdienstag“ steht die Dokumentation „Tram, Droschke, Kiste – die Geburt der Wiener Verkehrsmittel“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Danach beleuchtet die filmische Reise „Die Wiener Straßenbahnen“ (21.05 Uhr) die Anfänge der sogenannten Tramway. Den Abend beschließt die Produktion „Herrschaftliche Anwesen zwischen Alpen und Meer – Von Kärnten an die Adria“ (21.55 Uhr).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ begibt sich am Mittwoch, dem 7. Juni, auf eine Reise „Rund ums Höllengebirge“ (20.15 Uhr). Gestalter Christian Papke begleitet in dieser Neuproduktion die Einheimischen der Region in ihrem Alltagsleben, das noch stark von bäuerlicher Lebenskultur geprägt ist. Anschließend besucht „Landleben“ in „Rund um den Karnischen Kamm“ (21.05 Uhr) ein Naturparadies wie aus dem Bilderbuch. In der neuen Dokumentation stehen die unberührte Natur der Region und seine große Artenvielfalt im Mittelpunkt. Den Abend beschließen zwei Folgen „Land der Berge“: „Von den Lienzer Dolomiten zu den Karnischen Alpen“ (21.55 Uhr) und „Traumberge Trentino – Pale bis Fersental“ (22.45 Uhr).

80. Geburtstag Klaus Maria Brandauer

Am Freitag, dem 9. Juni, würdigt ORF III Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer und eröffnet damit den ORF-Schwerpunkt zum bevorstehenden 80. Geburtstag des Künstlers (22. Juni). Zum Auftakt widmet sich ein „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) dem Jubilar, gefolgt von den Spielfilmen „Das Russland-Haus“ (20.15 Uhr) und „Mephisto“ (22.15 Uhr). In „DENK mit KULTUR“ (0.35 Uhr) lädt Birgit Denk neben dem Schauspielstar auch Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel ins Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien. Am Sonntag, dem 11. Juni, zeigt ORF III anlässlich des runden Geburtstags Brandauers legendären Auftritt als „Jedermann“ (11.00 Uhr) bei den Salzburger Festspielen aus 1983.

„zeit.geschichte“-Abend: „Zwischen Wahrheit und Lüge – Der Kampf um die Informationshoheit“

Am Samstag, dem 10. Juni, präsentiert die ORF-III-„zeit.geschichte“ die zweiteilige Dokumentation „Propaganda unter Hitler“ (20.15 Uhr und 21.10 Uhr). Danach folgt die Neuproduktion „Zwischen Lüge und Wahrheit – Desinformation in Österreichs Geschichte“ (21.55 Uhr) über heimische „Fake News“ – von der Verschleierung des Selbstmordes von Kronprinz Rudolf bis heute. ORF III beleuchtet auch „Fotoikonen Österreichs – Die Wahrheit hinter den Bildern“ (22.45 Uhr) und zeigt, dass Bildbearbeitung und Bildmanipulation auch im vergangenen Jahrhundert eine wesentliche Rolle spielten.

50. Todestag Christine Lavant, „Erlebnis Bühne“ mit „Brahms und die Volksmusik. Nach einer Idee von Franz Welser-Möst“

Zum 50. Todestag von Christine Lavant (7. Juni) bringt ORF III am 11. Juni um 9.05 Uhr ein Dacapo des bereits am 5. Juni in ORF 2 gesendeten neuen Filmporträts „Christine Lavant – Wie pünktlich die Verzweiflung ist“. Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne“ mit „Brahms und die Volksmusik. Nach einer Idee von Franz Welser-Möst“ (20.15 Uhr) eine Produktion der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Diese kreierten gemeinsam mit Stardirigent Franz Welser-Möst und Opernsänger Rafael Fingerlos ein neues Projekt, das Volksmusik und Klassik verbindet. Die zweite Ausgabe des einzigartigen Konzepts ist dem Wahlösterreicher und Hochromantiker Johannes Brahms gewidmet.

