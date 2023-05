Siebente Saison der Baulückenkonzerte

Wien (OTS/RK) - Baulückenkonzerte, Season 7! Längst zum unverzichtbaren Klassiker im Wiener Konzertkalender geworden, bespielt der Medienkünstler Oliver Hangl auch heuer wieder urbane Leerstellen mit Musik. Sechs musikalisch äußerst unterschiedliche Konzerte lenken den Fokus auf die Geschichte(n) und Zukunft dieser Brachen und werfen städtebauliche und gesellschaftliche Fragen auf. Mit dabei sind auch heuer wieder zwei Locations der WSE, ein Unternehmen der Wien Holding: Neu Marx und Oberlaa.



23 Tage – 23 Bezirke

Das WIR SIND WIEN.FESTIVAL feiert sein fünfzehnjähriges Bestehen. Traditionell lädt Veranstalter*in BASiS.KULTUR.WiEN zu einer Kunstreise durch die Bezirke. An 23 Tagen gibt es für die Bewohner*innen und Besucher*innen der Stadt bei freiem Eintritt über 80 Darbietungen aus unterschiedlichen Genres. Nach der Eröffnung im Vogelweidpark beginnt das Programm am 1. Juni im 1. Bezirk und endet am 23. Juni im 23. Bezirk. Ein längst unverzichtbarer Klassiker des WIR SIND WIEN.FESTIVALS ist die Baulückenkonzert-Reihe, die heuer zum siebenten Mal veranstaltet wird. Die WSE ist mit Neu Marx und Oberlaa zwei Mal Gastgeberin. Die temporären Freiräume werden von Musiker*innen-Ensembles bespielt, die stets einen persönlichen oder inhaltlichen Bezug zu jenem Bezirk haben, in dem sich die Baulücke befindet.

Baulückenkonzert in Neu Marx am 3. Juni



Von Null auf Hundert: Die siebente Auflage der Baulückenkonzert-Reihe startet mit einem Doppelpack an Energie. Angeheizt vom poetischen Rock’n‘Roll des charismatischen Singer-Songwriters Ansa Sauermann bringen Erwin & Edwin mit ihrem schweißtreibenden Elektro-Brass die Baulücke unter der Tangente endgültig zum Kochen.



Termin:

Samstag, 3. Juni 2023 ab 18.00 Uhr in der Marianne-Hainisch-Gasse/Ecke Litfaßstraße, 1030 Wien (Linien 71, 74A, 80A, U3)

Frauenpower in Oberlaa am 10. Juni



Female Songwriting at its best: Die Musikerin, Regisseurin und Neo-Popfest Kuratorin Anna Mabo präsentiert ihre pointierten, mitreißenden Lieder über das Leben und den Alltag mit neuer Band und auch Sound in der Gstettn neben der Therme Oberlaa. Davor schlägt Anna Anderluh mit virtuosem Stimmspiel in ihren als "Pop mit Riss" bezeichneten Songs eine Brücke zwischen zarter Poesie und harter Sozialkritik.



Termin:

Samstag, 10. Juni 2023 ab 18.00 Uhr in der Kurbadstraße 8-10, 1100 Wien (U1) Weitere Informationen stehen unter www.wirsindwien.com zur Verfügung.

