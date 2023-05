Domain sichern, Webhosting buchen und loslegen: einfach und günstig ins Internet mit helloly

Faire und transparente Hosting- & Domain-Services

Linz/Wien (OTS) - Ohne Internet geht heute nichts mehr und ohne eigene Webpräsenz ist das Geschäftsleben mittlerweile unvorstellbar. Aber wie kommt man schnell und vor allem kostengünstig an eine Website? Der Domain- und Webhosting-Markt bietet eine Menge Möglichkeiten, allerdings oftmals zu stolzen Preisen. Für Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen kann das ganz schön ins Geld gehen. Eine Lösung bietet der neue österreichische Provider helloly: Dort gibt es sowohl Domains als auch Website-Hosting zu unschlagbaren Preisen.

Vorhang auf für helloly: Webhosting in und für Österreich

Mit hochverfügbaren Domain- und Hosting-Services kommt das Team von helloly gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen ist zwar neu am Markt, aber die Gründer können mit über 20-jähriger Erfahrung punkten. „ Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Domains um bis zu 60 % günstiger als üblich “, so Johannes Kührer, Geschäftsführer von helloly. „ Dazu gibt es bei uns eine Highspeed-SSD-Plattform und als Highlight beinhaltet jedes Webhosting-Paket einen kostenlosen Homepage-Baukasten. “

Über Datensicherheit braucht sich auch niemand Sorgen zu machen, denn die zwei Rechenzentren von helloly sitzen vor Ort in Österreich. So werden die Daten der Kund:innen nicht um den halben Globus geschickt, sondern befinden sich immer in Reichweite – schon allein das ist ein gutes Gefühl.

Die Preisgestaltung ist absolut fair und transparent. Eine Domain mit .at-Endung beispielsweise kostet im ersten Jahr lediglich 9,90 Euro und jedes weitere Jahr nur 14,90 Euro. Mit über 500 möglichen Domain-Endungen ist helloly bestens aufgestellt für jegliche Kundenwünsche. Die Abfrage können alle Interessierten online in Sekundenschnelle selbst erledigen und die Lieblingsdomain jederzeit reservieren.

Im Handumdrehen die eigene Webpräsenz gestalten – auch für Laien

Doch die Domain ist natürlich erst die halbe Miete, sozusagen. Hat man den Namen reserviert, ist die Webseite ja noch nicht gebaut. Aber für die helloly-Kund:innen stellt auch das kein echtes Problem dar. Mit einem einfach zu bedienenden Baukastensystem und über 800 anpassbaren Vorlagen kann jede Person schnell ihre eigene Webpräsenz erstellen.

Ein Providerwechsel der bestehenden Webseite zu helloly ist ebenfalls problemlos möglich. Mithilfe eines Import-Assistenten werden WordPress- und Joomla-Installationen automatisch vom alten Provider auf helloly übertragen. Außerdem ist es möglich, bereits vorhandene E-Mail-Konten inklusive Inhalt durch den Einsatz des Mailtransfer-Assistenten zu migrieren.

„ Unsere Kundinnen und Kunden brauchen keine Profis zu sein, um eine Website zu veröffentlichen “, bestätigt Michael Neumann, ebenfalls CEO von helloly. „ Mit unserem im Angebot enthaltenen Website-Baukasten kann jeder sofort aktiv werden, ohne Vorkenntnisse. “ Und das schon ab 1,90 Euro im Monat.

Mit helloly lassen sich also Zeit und Geld sparen. Bei den aktuell bei anderen Anbietern durchaus üblichen Domainpreisen von bis zu 36 Euro im Jahr ist helloly eine echte Alternative.

Kundenservice vom Feinsten

Die Domain ist registriert, die Website gebaut, alles prima. Aber was tun, wenn doch mal etwas schiefgeht? Für kleinere und größere Notfälle gibt es einen kompetenten Kundenservice in Österreich, erreichbar via Chat, Telefon oder E-Mail. „ Wir kommunizieren mit unseren Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe und helfen gern bei auftretenden Problemen “, so Johannes Kührer. Dem Team von helloly ist es wichtig, zu betonen, dass keine versteckten Zusatzkosten zu befürchten sind.

