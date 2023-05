Weltnichtraucher:innentag: Rauchen ist weiterhin die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich

"Neue Produkte“ bei Jungen immer beliebter

Wien (OTS) - Tabakrauchen (inklusive Passivrauchen) ist in Österreich, gemäß aktueller Schätzungen, für 16 Prozent aller Todesfälle verantwortlich. Trotzdem greift noch immer etwa jede(r) fünfte Österreicherin und Österreicher täglich zur Zigarette. Im Europäischen Vergleich liegt Österreich damit noch immer über dem Durchschnitt.

Bei den täglich/fast täglich Konsumierenden von elektronischen Inhalationsprodukten (E-Zigaretten und Tabakerhitzer) ist es in den letzten Jahren zu einem Anstieg auf 6 Prozent gekommen. (2020: 2 Prozent). 23 Prozent konsumieren schließlich Rauchwaren (Zigaretten, Pfeifen, Zigarren) und/oder elektronische Inhalationsprodukte täglich bzw. fast täglich.

Neue Produkte bei jungen Altersgruppen immer beliebter, Folgen noch nicht abschätzbar

„Gerade für junge Menschen haben neue rauchfreie Produkte eine hohe Anziehungskraft,“ erklärt Martin Busch vom Kompetenzzentrum Sucht „hier entstehen auch neue Trends, deren Folgen noch nicht abschätzbar sind. So haben in den letzten 30 Tagen bei den 15-34 Jährigen 5 Prozent Tabakerhitzer und 4 Prozent Nikotinbeutel konsumiert.“ Der Konsum dieser Produkte ist differenziert zu sehen. Einerseits können sie eine Ausstiegshilfe hinsichtlich des Zigarettenrauchens darstellen. Andererseits kann über diese Produkte auch der Einstieg in suchrelevantes Verhalten erfolgen.

Jeder 10. in Österreich im Alter 15+ hat in den letzten 12 Monaten einen erfolglosen Rauchausstiegsversuch hinter sich. Martin Busch vom Kompetenzzentrum Sucht „Etwa die Hälfte der täglichen/fast täglichen Rauchenden möchte mit dem Rauchen aufhören. Die Mittel zum Rauchausstieg sind jedoch zum Teil nicht ausreichend bekannt, so hat über die Hälfte der Rauchenden noch nie vom „Rauchfrei Telefon“ gehört, obwohl dessen Nummer seit 2016 auf allen Zigarettenpackungen aufscheint.“

