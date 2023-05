Erster Impfstoff gegen Dengue-Fieber

Wien (OTS) - Reisende in tropische und subtropische Gebiete können sich jetzt erstmalig gegen Dengue-Fieber impfen lassen. Dazu gehören 26 Millionen Europäer*innen, die jedes Jahr in (sub)tropische Regionen reisen, um Urlaub zu machen oder um Freund*innen und Familie zu besuchen(1). Dengue-Fieber tritt in 125 Ländern(2) auf, darunter beliebte Urlaubsziele wie Thailand, Indonesien und die Karibik.

Impfstoff

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat kürzlich einen Dengue-Impfstoff(3) zugelassen. Der neue Impfstoff, der zur Prävention von Dengue-Fieber eingesetzt wird, ist für alle ab dem Alter von 4 Jahren verfügbar. Der Impfstoff wurde in einem umfangreichen klinischen Entwicklungsprogramm mit mehr als 28.000 Teilnehmer*innen geprüft, einschließlich der Phase-3-Studie TIDES(4).

Dengue-Fieber

Dengue-Fieber ist die sich am schnellsten ausbreitende, durch Mücken übertragene virale Erkrankung der Welt. Die Krankheit gehört zu den Top 10 Bedrohungen für die globale Gesundheit(5). Jede*r kann sich mit dem Dengue-Virus infizieren. Kinder, übergewichtige Menschen und Menschen mit zugrunde liegenden Gesundheitszuständen, wie Diabetes und Herzerkrankungen, sowie schwangere Frauen können ein höheres Risiko haben, an schwerem Dengue-Fieber zu erkranken(6,7).

Die Folgen einer Dengue-Infektion können sich bereits während des Urlaubs oder der Geschäftsreise bemerkbar machen und diese somit negativ beeinflussen. Bei Reiserückkehrer*innen, tritt Dengue-Fieber nach Malaria am zweithäufigsten auf(8). Das Virus verursacht in der Regel eine leichte Infektion mit grippeähnlichen Symptomen, aber bei 20% der Reisenden kann dies zu einem Krankenhausaufenthalt in dem Land führen, das sie besuchen(9).

Krankheitsmerkmale

Dengue-Fieber hat zahlreiche Symptome wie Fieber, starke Kopfschmerzen, Schmerzen hinter den Augen, Muskel- und Gelenkschmerzen und Übelkeit. Es kann auch zu einem roten Hautausschlag, Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit führen. In einigen Fällen kann Dengue-Fieber schwerwiegend sein. Symptome eines schweren Dengue-Fiebers sind Bauchschmerzen, wiederholtes Erbrechen und Erbrechen von Blut, Zahnfleischbluten oder Blutungen unter der Haut. Es können auch Atembeschwerden oder schnelles Atmen sowie kalte und feuchte Haut, ein schwacher, aber schneller Puls und Schläfrigkeit oder Bewusstlosigkeit auftreten(9).

Rechtzeitige Reiseimpfungen

Bei Fernreisen bzw. Reisen in tropische und subtropische Gebiete sollte man sich unbedingt rechtzeitig vor Urlaubsantritt über Impfungen informieren. Am besten sollte man sich schon bei Reiseplanung über eventuell erforderliche Impfungen für das jeweilige Reiseziel erkundigen.

Reiseimpfungen werden in drei Kategorien unterteilt(10):

Routineimpfungen: sie werden unabhängig von einer Reise empfohlen (entsprechend des Österreichischen Impfplans),

vorgeschriebene Impfungen: diese Impfungen müssen vor der Einreise in ein Land erfolgen (das Land schreibt die Impfungen verpflichtend für die Einreise vor),

empfohlene Reiseimpfungen: Impfungen, die als Schutz gegen Krankheiten, denen man sich durch eine Reise möglicherweise aussetzt, empfohlen werden.



"Die Österreicher*innen reisen gerne in tropische und subtropische Gebiete. Leider besteht dort ein hohes Risiko für eine Dengue-Infektion. Mit diesem Impfstoff möchten wir einen großen Beitrag zu leisten, um die potenziell schwerwiegenden Folgen einer Dengue-Infektion für sie zu reduzieren", sagt Anthea Cherednichenko, General Managerin von Takeda Pharma in Österreich. Weitere Informationen über das Dengue Fieber finden Sie unter: https://infodengue.at/

Takedas Engagement für die Impfstoffentwicklung

Impfstoffe verhindern jedes Jahr 3,5 bis 5 Millionen Todesfälle(11). Takeda engagiert sich für die Entwicklung von Impfstoffen, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Takedas globaler Impfstoffbereich setzt auf Innovationen, um einige der weltweit schwierigsten Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber zu bekämpfen. In Österreich geschieht dies nun mit der Impfung gegen Dengue-Fieber, um jene Menschen zu schützen, die in Länder reisen, in denen diese Infektionskrankheit auftritt.

Der neuzugelassene Dengue-Impfstoff wird im Global Pathogen Safety Labor von Takeda in Wien Donaustadt auf Sicherheitsaspekte getestet. Thomas R. Kreil, Leiter von Global Pathogen Safety bei Takeda, erklärt: "Das Global Pathogen Safety Team besteht aus anerkannten Virolog*innen. Wir untersuchen bekannte und neu auftretende Viren und gewährleisten die Qualität und Sicherheit unterschiedlicher Arzneimittelprodukte von Takeda." So schafft jede weltweite Dosis des Impfstoffs auch Wertschöpfung in Österreich.

Über Takeda

Takeda ist ein weltweit führendes, werteorientiertes, forschendes, biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Takeda hat sich zum Ziel gesetzt lebensverbessernde und -erhaltende Arzneimittel für die Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen zu entwickeln, zu produzieren und verfügbar zu machen. Dabei steht immer das Engagement für Patient*innen, Mitarbeitende und die Umwelt im Vordergrund. www.takeda.com

Über Takeda in Österreich

In Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: von der Forschung & Entwicklung, über Plasmaaufbringung und Produktion bis zur Versorgung der Patient*innen. Über 4.500 Mitarbeiter*innen tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patient*innen in Österreich Zugang zu den innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Die Entwicklungs- und Produktionsstandorte von Takeda befinden sich in Wien, Linz und Orth an der Donau. Das österreichische Produktportfolio von Takeda hilft Patient*innen unter anderem in den Bereichen Onkologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen, Gastroenterologie und Immunologie. Als engagierter Arbeitgeber trägt Takeda seit Jahren die Zertifikate Top Employer Austria und Best Place to Work Europe und ist Vorreiter im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsvollen Arzneimittelproduktion. www.takeda.at



