ZIRP bei 2M2M - Ein Weckruf für nachhaltige Ernährung auf Insektenbasis

Das Startup ZIRP hat in der gestrigen Ausgabe von "2 Minuten 2 Millionen" zwar kein Investment, dafür zahlreiche Meinungen von den InvestorInnen erhalten.

Das ist etwas für die Ägypter, wenn die Heuschreckenplage kommt. Für normale Menschen ist das? Haselsteiner 1/9

"Ich glaube, das wird schon kommen, so in 15-20 Jahren. Meier 2/9

na gut, das berührt mich nicht mehr. Meine armen Kinder und Enkelkinder. Haselsteiner 3/9

Das ist schon Kopfkino, aber mit Brot und ohne Brot schmecken tut’s gut. Jäger 4/9

Wir sind keine 15-20 Jahre entfernt, sondern nur einen ersten Bissen. Thomann 5/9

Wir können bereits auf viele Erfolge zurückblicken. So ist der ZIRP Zuper Burger bereits österreichweit in mehr als 100 Filialen im Tiefkühlregal von BILLA und BILLA Plus und ausgewählten Partnern in der Gastronomie erhältlich Thomann 6/9

15-20 Jahre zu früh Meier 7/9

das ist nur was für die Ägypter Haselsteiner 8/9

normale Menschen? Haselsteiner 9/9

Wien (OTS) - Ein Zuper Burger auf Basis von Insekten, "15-20 Jahre zu früh" oder "das ist nur was für die Ägypter" und nicht für "normale Menschen?" ZIRP ist einer der europaweiten Pioniere und arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt daran, Insektenprotein auch hierzulande auf den Speiseplan zu bringen. Dass sich ZIRP dabei keinen einfachen Weg ausgesucht hat, zeigte sich auch in der TV-Show.

Kaum hatte das ZIRP-Team das Studio – ohne Investment- verlassen, äußerte sich Dr. Hans Peter Haselsteiner mit den Worten: "Das ist etwas für die Ägypter, wenn die Heuschreckenplage kommt. Für normale Menschen ist das?" Daraufhin entgegnete Barbara Meier: "Ich glaube, das wird schon kommen, so in 15-20 Jahren." Dr. Haselsteiner führt fort "na gut, das berührt mich nicht mehr. Meine armen Kinder und Enkelkinder." Dabei gelten Insekten bereits heute weltweit für mehr als zwei Milliarden Menschen in 130 Ländern als wichtige Protein- und Nährstoffquelle. Die FAO und die Europäische Union empfehlen Insekten als klimafreundliche und gesundheitlich wertvolle Lebensmittel auch in Europa. Denn mehr als 25% des ökologischen Fußabdruckes werden hierzulande durch die Ernährung, va. den Konsum von tierischen Produkten, verursacht.

Ein Hauch mehr Weitsichtigkeit und kulinarische Neugierde können sich jedenfalls bezahlt machen. Mit anfänglichem Vorbehalt kam Neo-Investor Christian Jäger zu dem Fazit: "Das ist schon Kopfkino, aber mit Brot und ohne Brot schmecken tut’s gut."

Christoph Thomann, CEO der ZIRP Insects GmbH, betont: "Wir sind keine 15-20 Jahre entfernt, sondern nur einen ersten Bissen." Aus diesem Grund bietet ZIRP bereits ein breites Produktsortiment an, dem auch viele ErnährungswissenschaftlerInnen und SportlerInnen vertrauen. ZIRP ist dankbar für die Plattform und Reichweite des Auftrittes in der Show und zeigt sich zuversichtlich: "Wir können bereits auf viele Erfolge zurückblicken. So ist der ZIRP Zuper Burger bereits österreichweit in mehr als 100 Filialen im Tiefkühlregal von BILLA und BILLA Plus und ausgewählten Partnern in der Gastronomie erhältlich" , betont Thomann.

ZIRP steht für nachhaltige Ernährung mit Insekten. Dazu werden Kochkurse veranstaltet und Verkostungen organisiert, bis hin zu Keynotes in Unternehmen, Schulen und Hochschulen. ZIRP ist nicht nur für die Ägypter, sondern ZIRP ist für alle, die auch an das Morgen ihrer Kinder denken, und dabei heute auf sich schauen!

