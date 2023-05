Stellantis’ Übergang zur Elektrifizierung in vollem Gange: Erste Batterie-Gigafactory von ACC in Frankreich eröffnet

Zwei weitere Gigafactories sind in Vorbereitung. ACC wurde 2020 von Stellantis und TotalEnergies/Saft gegründet. Mercedes-Benz wurde 2022 Partner.

Bereits zu Beginn dieser Partnerschaft im Jahr 2020 haben wir uns auf einen ehrgeizigen globalen Zeitplan für die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge geeinigt, die unseren Plan zur Elektrifizierung der Mobilität vorantreiben sollen. Stellantis CEO Carlos Tavares

Im Rahmen der Umsetzung unserer Strategie ‚Dare Forward 2030' und der Verwirklichung unseres ehrgeizigen Ziels, bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen, trägt Stellantis mit hochmodernen Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge aktiv zur Elektrifizierung Europas bei und bekräftigt Frankreichs zentrale Rolle in einer nachhaltigen Zukunft. Ich gratuliere allen Beteiligten von ACC, denn gemeinsam bilden wir eine leistungsstarke Koalition, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Stellantis CEO Carlos Tavares

Erste Gigafactory der Automotive Cells Company (ACC) in der Region Hauts-de-France, Frankreich, zur Produktion von Hochleistungsbatterien in großem Umfang

ACC wurde 2020 von Stellantis und TotalEnergies/Saft gegründet; Mercedes-Benz wurde 2022 Partner

Stellantis nutzt alle verfügbaren Batterietechnologien, um saubere, sichere und erschwingliche Mobilität zu ermöglichen und bis zum Ende des Jahrzehnts sein Ziel von 75 batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) zu erreichen

Gründung des „Battery Training Center of Douvrin“ zur Förderung der Aus- und Weiterbildung der derzeitigen Belegschaft, um u. a. die Mitarbeitenden von Stellantis beim beruflichen Wechsel zu ACC zu unterstützen

Stellantis hat heute gemeinsam mit TotalEnergies und Mercedes-Benz die Eröffnung der Batterie-Gigafactory von Automotive Cells Company (ACC) in Billy-Berclau Douvrin (Frankreich) gefeiert – der ersten von drei in Europa geplanten Anlagen.

Mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 13 Gigawattstunden (GWh), die bis 2030 auf 40 GWh ansteigen soll, wird die Anlage leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien mit einem minimalen CO2-Fußabdruck liefern. Diese erste von drei europäischen Produktionsstätten wird vor Ende 2023 betriebsbereit sein.

Die Gigafactory wird zum Erreichen des Ziels von Stellantis beitragen, die Produktionskapazität für Batterien in Europa bis 2030 auf 250 GWh zu erhöhen. Und sie wird das Unternehmen in seiner Mission unterstützen, eine umfassende Palette von Batterietechnologien anzubieten, die den Bedürfnissen von Kunden über das gesamte Stellantis-Markenportfolio hinweg Rechnung trägt. Stellantis hat sich bis 2030 dank zusätzlicher Lieferverträge und insgesamt fünf Gigafactories in Europa und Nordamerika eine Kapazität von etwa 400 GWh gesichert.

Stellantis CEO Carlos Tavares dazu: „Bereits zu Beginn dieser Partnerschaft im Jahr 2020 haben wir uns auf einen ehrgeizigen globalen Zeitplan für die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge geeinigt, die unseren Plan zur Elektrifizierung der Mobilität vorantreiben sollen. Im Rahmen der Umsetzung unserer Strategie ‚Dare Forward 2030‘ und der Verwirklichung unseres ehrgeizigen Ziels, bis 2038 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen, trägt Stellantis mit hochmodernen Lösungen für elektrifizierte Fahrzeuge aktiv zur Elektrifizierung Europas bei und bekräftigt Frankreichs zentrale Rolle in einer nachhaltigen Zukunft. Ich gratuliere allen Beteiligten von ACC, denn gemeinsam bilden wir eine leistungsstarke Koalition, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken."

Das Unternehmen hat derzeit 24 BEVs auf dem Markt und wird diese Zahl bis Ende 2024 fast verdoppeln: auf 47. Stellantis hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit mehr als 75 BEV-Modelle zu verkaufen und 5 Millionen BEVs weltweit abzusetzen. Heute gehören der Peugeot e-208 und der Fiat 500 Elektro von Stellantis zu den fünf meistverkauften Elektrofahrzeugen in Frankreich und zu den zehn meistverkauften in Europa.

Da sich die Batteriechemie ständig weiterentwickelt, prüft Stellantis alle Technologien, um die unterschiedlichen Anforderungen seiner breiten Kundenbasis zu erfüllen und eine saubere, sichere und erschwingliche Mobilität zu gewährleisten. Vielversprechende innovative Lösungen wie die Festkörperbatterietechnologie von Factorial und die Lithium-Schwefel-Batterien von Lyten können dazu beitragen, die Fahrzeugleistung und das Kundenerlebnis zu verbessern und so eine nachhaltigere Elektrofahrzeug-Erfahrung für alle zu schaffen.

Stellantis, ACC, der französische Verband der Metallurgischen Industrie, der Staat und die Region richten neben der Batterieproduktion im Rahmen ihres Programms zur Aus- und Weiterbildung auch das Battery Training Center of Douvrin ein. In einem 400-stündigen Kurs werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stellantis neue Kompetenzen in der Batterieherstellung erwerben und so die Region Hauts-de-France dabei unterstützen, in einem Sektor wettbewerbsfähig zu werden, der für den Übergang zur Elektrifizierung von entscheidender Bedeutung ist. Bis 2025 werden mindestens 600 Beschäftigte in der Batterieproduktionsanlage arbeiten.

Im Zuge seines Strategieplans Dare Forward 2030 kündigte Stellantis an, bis 2030 einen Absatzmix von 100 % batterieelektrischen Personenkraftwagen (BEV) in Europa und von 50 % bei Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Stellantis ist auf dem besten Weg, bis 2038 ein Unternehmen mit Netto-Null-CO2-Emissionen zu werden – einschließlich aller Geschäftsbereiche. Die verbleibenden Emissionen werden im einstelligen Prozentbereich kompensiert.

