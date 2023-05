FPÖ – Amesbauer zu Gaskonferenz: Laut aktueller Anfragebeantwortung verursachten Klimaextremisten einen 2 Millionen-Euro-Polizeieinsatz

521 Anzeigen, 163 Festnahmen und 5.527 Polizisten im Einsatz!

Wien (OTS) - „521 Anzeigen und 163 Festnahmen lautet die Bilanz der Klimaterroristen, die Ende März dieses Jahres mit teilweise unangemeldeten Protestaktionen gegen die sogenannte Gaskonferenz aufmarschierten. Der gesamte Polizeieinsatz der 5.527 zwischen 25. und 29. März eingesetzten Polizisten kostete die Steuerzahler fast zwei Millionen Euro. Die Schadenssummen der Sachbeschädigungen konnten noch nicht beziffert werden“, berichtete FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer aus einer aktuellen Anfragebeantwortung durch ÖVP-Innenminister Karner betreffend „Polizeieinsätze rund um die Anti-Gas-Konferenz-Proteste in Wien“.

„Diese radikalisierten Weltuntergangsfanatiker sind, wie man im Zuge dieser sogenannten ‚Anti-Gas-Konferenz-Protesten‘ gesehen hat, auch international vernetzt und aktiv. Angesichts jüngster Hausdurchsuchungen, horrender Geldbeträge, die dort angeblich gefunden wurden, sowie den Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung in Deutschland ist es höchst an der Zeit, diese Klimaextremisten auch in Österreich genau unter die Lupe zu nehmen. Deswegen fordern wir schon seit Monaten die Aufnahme der Klimaterroristen in den Verfassungsschutzbericht und massive Strafverschärfungen!“, erinnerte Amesbauer.

