Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG: Hervorragendes Jahresergebnis 2022

Wien (OTS) - Trotz des herausfordernden Marktumfeldes an den internationalen Börsen konnte die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG mit einem verwalteten Vermögen von rd. EUR 30 Mrd. ihre Stellung als führende Vermögensverwaltungsbank am österreichischen Markt beweisen und ein Rekordergebnis erzielen. Die hohen Zuflüsse an Kundenvolumen zeugen vom hohen Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Bank.

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG blickt auf ein äußerst erfolgreiches, wenn auch herausforderndes Jahr 2022 zurück. In Folge des Einmarsches Russlands in der Ukraine im Februar 2022 kam es zu Verwerfungen an den Börsen und Rohstoffmärkten, gefolgt von hohen Preissteigerungen. Von diesen externen Rahmenbedingungen war auch das Geschäftsjahr 2022 der LLB Österreich geprägt. Das renommierte Bankhaus, dessen diversifiziertes Geschäftsmodell auf den Kompetenzen Vermögensverwaltung und Beratung, Depotbank und Investmentfonds sowie Immobilien fußt, konnte trotz allem ein überaus erfreuliches Ergebnis erzielen: Die Betriebserträge lagen erstmals über EUR 100 Mio. und übertrafen das Vorjahr um 30 %. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte um 65 % auf EUR 35 Mio., der Bilanzgewinn um 110 % auf EUR 25,4 Mio. gesteigert werden. Mit einem Geschäftsvolumen in Höhe von EUR 30 Mrd. behauptete die LLB Österreich erneut ihre Position als größte und führende Vermögensverwaltungsbank des Landes und verzeichnete 2022 zudem ihren historisch höchsten Bilanzgewinn. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Trotz des vorherrschenden Marktumfeldes konnten wir 2022 mit über EUR 1 Mrd. ein starkes Kunden-Neugeschäft verzeichnen. Zudem erhielten wir mehrere Auszeichnungen. So wurden wir von den deutschen Prüfern der FUCHS-Briefe für unser Private Banking mit "sehr gut" bewertet", zeigt sich Robert Löw, Vorstandsvorsitzender der LLB Österreich, erfreut. "Das hohe Rating und die Sicherheit der LLB-Gruppe haben zusätzlich überzeugt".

Die LLB-Gruppe hat in ihrer auf die nächsten fünf Jahre ausgerichteten Strategie, "ACT-26", Wachstum und Effizienz als Kernelemente definiert. Diese hat die LLB Österreich für 2022 vollends erfüllt. Auch bei Nachhaltigkeit – ein weiteres Kernthema der LLB-Gruppe – wurden Meilensteine gesetzt: So wurden neue Impact Fonds lanciert, die bis zu 75 % weniger CO2 verursachen als die Benchmark. In der Anlage- und Vermögensverwaltung werden nur noch Anlagestrategien angeboten, die in keine kontroversen Industrien oder Unternehmen mit schlechten Nachhaltigkeitsratings investieren. "Anlegerinnen und Anleger suchen individuelle Beratung, ergänzt um ein leistungsfähiges digitales Angebot, nachhaltige Produktlösungen für jede Marktphase und hohe Sicherheit. Das können wir bieten ", so Robert Löw.

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von rd. EUR 30 Mrd. und mehr als 200 Mitarbeitenden Österreichs führende Vermögensverwaltungsbank. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz, profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und hervorragenden Bonität ihrer Eigentümerin und kann auf die 160-jährige Erfahrung des traditionsreichsten Finanzinstituts im Fürstentum Liechtenstein bauen. Seit 2009 ist Österreich neben Liechtenstein und der Schweiz einer der drei erklärten Heimmärkte der LLB-Gruppe.

