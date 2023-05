Jahrespräsentation der Renommierten Weingüter Burgenland im Schloss Esterházy Eisenstadt

Gols (OTS) - Die Renommierten Weingüter Burgenland freuen sich über zahlreiche Gäste auf der RWB Jahrespräsentation am 25. Mai 2023 im Schloss Esterházy Eisenstadt.

Die 12 Winzer:innen der Renommierten Weingüter Burgenland haben zur alljährlichen Präsentation geladen. Präsentiert wurde eine große Auswahl der aktuellen Jahrgänge der burgenländischen Winzergruppe. Mehr als 500 Gäste – Fachpublikum, Weinliebhaber und Freunde der RWB – fanden sich im Schloss Esterházy ein, um im wundervollen Ambiente der Prunkräume zu verkosten, mit den Winzer:innen zu plaudern und burgenländischen Wein zu genießen.

Die Renommierten Weingüter Burgenland vereinen Weingüter aus allen Weinbaugebieten des Burgenlandes. 12 Winzer- und Winzerinnen, die durch Umdenken und Vordenken ihren Weg gehen, Pionierbetriebe, Botschafter des burgenländischen Weinbaus – der Herkunft verpflichtet, mit einem klaren Bekenntnis zu naturnahem Weinbau, Vielfalt, Handwerk und Individualität. Die Weingüter der RWB produzieren Weine mit unverwechselbarem Stil, die den ureigenen Charakter des Bodens, der Sorte und der Menschen hinter den Weinen in sich tragen. Sie sind sozusagen die Essenz der Vielfalt des Burgenlandes.

Im Rahmen des offiziellen Empfanges würdigten Mag. Herbert Oschep, Obmann Weintourimus Burgenland, und Ing. Werner Falb-Meixner, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Burgenland, das Engagement und den Beitrag der Renommierten Weingüter Burgenland zur Entwicklung der burgenländischen und österreichischen Weinwirtschaft.

Mit der Weinakademie Österreich verbindet die Renommierten Weingüter Burgenland eine langjährige Zusammenarbeit. Zahlreiche internationale Studenten der WSET-Studienlehrgänge konnten sich auf der RWB Jahrespräsentation einen Eindruck burgenländischer Weinvielfalt auf höchstem Niveau verschaffen. Ein erklärtes Ziel der Renommierten Weingütern Burgenland ist es, die Ausbildung von Weinfachleuten zu fördern. Zukünftigen Multiplikatoren und internationalen Weinexperten soll Wein aus dem Burgenland nähergebracht werden. Im Sinne dieser Zielsetzung wird jährlich ein Stipendium in der Höhe von Euro 1.000,00 an eine internationale StudentIn der weltweit renommiertesten Weinausbildung, des „WSET Diploma in Wines and Spirits“ an der Weinakademie Österreich vergeben – gesponsert von der Raiffeisenlandesbank Burgenland. RWB-Präsident Kurt Feiler überreichte im Rahmen der Jahrespräsentation gemeinsam mit Dr. Josef Schuller MW, Geschäftsführer der Weinakademie Österreich, und Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank Burgenland Mag. Rudolf Suttner das Stipendium an die diesjährige Stipendiatin Valentina Kirichkova aus Kasachstan.

Die burgenländische Winzervereinigung hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, soziale Projekte und Einrichtungen im Burgenland zu unterstützen. So kommen die Gesamteinnahmen der diesjährigen Jahrespräsentation dem Kinderhospiz Sterntalerhof zugute.

So wie Wein und Kulinarik, gehören auch Wein, Kunst und Kultur zusammen. Die Renommierten Weingüter Burgenland verstehen sich als Botschafter burgenländischer Weinkultur und Lebensfreude. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass die burgenländische Winzergruppe auch die Nähe zur Kultur sucht.

Eine kulturelle Institution im Burgenland ist zweifelsohne die Cselley Mühle. Seit den späten 70iger Jahren ist sie Heimat für Künstler aus dem In- und Ausland. Ulrike und Mario Müller haben der Cselley Mühle neues Leben eingehaucht. Es wird renoviert, erweitert und ein vielfältiger Kulturbetrieb auf die Beine gestellt.

Die neue „MÜ“ gibt aber auch dem Wein und der Weinkultur eine neue Heimat. Mit Vinothek, Bar, Restaurant, Hofschenke und Event-Stadl eine vielschichtige Bühne des guten Geschmacks.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung informierte Kurt Feiler über die Weinpartnerschaft und Kooperation der Renommierten Weingüter Burgenland mit der Cselley Mühle und übergab die „RWB Special Edition“ in der Holzkiste an Ulrike Müller. Die Weine der Renommierten Weingüter Burgenland haben aber nicht nur wieder eine Heimat in der Cselley Mühle gefunden, es wird auch in den nächsten 3 Jahren monatlich einen Csello-Event „powered by RWB by the glass“ geben.





