Wanderhotels-Wanderconcierge

Wander-ExpertIn mit Herz, Verstand und Expertise

Lienz (OTS) - Welche Tour passt zu meinem Fitnesslevel? Wie wird das Bergwetter heute? Und hat die Hütte zur Einkehr schon offen? Eine gelungene Bergtour braucht Planung und Vorbereitung. In den Wanderhotels gibt es neben den Wanderhoteliers selbst nun in jedem Hotel weitere Touren-Tipp-Geber und Outdoor-Aktivitäten-Berater: die Wanderhotels-Wanderconcierges.

Wer denkt, wandern kann jeder, irrt. Theoretisch stimmt das zwar, praktisch aber nur bedingt. Vor allem in Bergregionen, die man nicht wie seine eigene Westentasche kennt, kann ‚einfach drauflosgehen‘ gefährlich werden. Wanderkarten richtig lesen, Bergwetter analysieren und die zur Tour passende Ausrüstung wählen, sind essenzielle Kompetenzen und Vorab-Überlegungen, damit aus einer Wanderung ein Wow-Bergerlebnis wird. Es gibt also vorab einiges zu klären: Ist der Wanderweg offen? Welche Route zum Gipfel ist im Frühling als erste schneefrei? Ist das Bergwetter dem Wanderer gnädig? Welches Schuhwerk brauche ich? Harmonieren meine Kondition und die gewählte Tour?

Am sichersten ist man in den Bergen mit (Berg-)Wanderführern unterwegs. Sie kennen jeden Stein und jeden Gipfel, wissen um die Gefahren, die hinter den schroffen Felswänden lauern und achten zudem auf das Wohlbefinden ihrer Wander-Schützlinge. Die Wanderführer treffen vorab alle Vorbereitungen. Mit-Wanderer müssen also nichts weiter tun als einen Fuß vor den anderen zu setzen und den Streifzug durch die Natur zu genießen.

Wer nun die Bergwelt des Urlaubsortes aber lieber individuell erkundet, der sollte sich vorab eigens Gedanken zur Tourenplanung machen, sodass es eine Freude bringende Wanderung wird. Gerade in den Alpen, mit hohen Gipfeln, schnellen Wetterumschwüngen und einem mannigfaltigen Wegenetz, sind sogar erfahrene Wanderer und Bergsteiger gut beraten, sich vorab mit einheimischen Bergexperten abzusprechen, bevor es auf Tour geht.

In den 58 besten alpinen Wanderhotels sind ab nun ebendiese Experten die Wanderhotels-Wanderconcierges. Mehrmals pro Woche stehen sie den Hotelgästen exklusiv & kostenlos mit Experten-Rat zur Seite. Als Kenner der Region wissen sie genau, welchen Fußmarsch sie heute empfehlen, was es am Weg zu beachten und Interessantes zu sehen gibt, welche Tour nach einem Regentag besonders schön oder - noch viel wichtiger - welche zu gefährlich ist und wo es den besten Kaiserschmarrn gibt, der den anstrengenden Aufstieg angemessen entlohnt. Sie kennen Hütten- & Bergbahn-Öffnungszeiten, können das Bergwetter analysieren und Wanderkarten nicht nur lesen, sondern auch erklären. Sie wissen um den besten Spot für das obligatorische Instagram-Foto, aber auch Geheimplätze und Wege, abseits der Touristenpfade und haben jede Menge Insider-Tipps parat. Sind sie echte Insider mit Herz, Verstand und Expertise. Von A wie Ausrüstungsverleih bis Z wie Zeitmanagement, die Wanderhotels-Wanderconcierges sind individuelle-Tourentipp-Experten, persönliche-Auszeit-Berater und kompetente Ansprechpartner, für alle Fragen zu Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten rund um das jeweilige Hotel.

Mehr Informationen unter www.wanderhotels.com/wanderhotels-wanderconcierge



