Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von den Riverside Stompers bis zur Wodo Rock Connection

St.Pölten (OTS) - Heute, Dienstag, 30. Mai, spielen die Riverside Stompers ab 19.30 Uhr im Ristorante Pierino in Traiskirchen Musik der klassischen New-Orleans-Epoche sowie Kompositionen aus der frühen Swing-Ära. Eintritt: freie Spende; Reservierungen unter 02252/57227 und e-mail info @ ristorante-pierino.at; nähere Informationen bei Pro Jazz Austria unter 0699/10311726 und www.projazz.at.

Am Donnerstag, 1. Juni, tritt das Lucid-Duo, Irena Manolova und Tomasz Goliński, ab 19.30 Uhr im Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf eine „Marimba Journey“ an. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Maria Enzersdorf unter 0676/88403320, e-mail kultur @ mariaenzersdorf.gv.at und www.mariaenzersdorf.gv.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 1. Juni, spielen ab 18 Uhr in der Aula des BORG Mistelbach Maturanten, Maturantinnen und die BORG-Stageband auf. Nähere Informationen unter 02572/2341 und www.borgmistelbach.ac.at.

„Tänze aus Spanien und Brasilien“ stehen am Donnerstag, 1. Juni, im Haus der Kunst in Baden auf dem Programm, wenn die drei jungen Konzertgitarristen des Cross Atlantic Trio Danzas von Manuel de Falla, Tangos von Isaac Albéniz und Sambas aus Brasilien zu Gehör bringen. Am Montag, 5. Juni, folgt hier „Ein Abend voller Liebe und Leidenschaft“ mit Ingrid Stichauner (Mezzosopran), Andrés Alzate (Tenor), Ejnar Colak (Bariton), Jakob Ahammer (Marimba), Jakob Wüstehube (Marimba) und Pantelis Polychronidis (Klavier), die „Musikalische Träume“ von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Kurt Weill, Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo u. a. erklingen lassen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten steht am Donnerstag, 1. Juni, ab 20 Uhr eine weitere Stummfilm-Livevertonung der „Frankenstein“-Verfilmung aus dem Jahr 1910 durch den Stummfilmpianisten Gerhard Gruber und den Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim auf dem Programm. Das Cinema Paradiso Baden wiederum lädt am Samstag, 3. Juni, ab 15 Uhr zu einem Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis: Nicolai Gruninger liest dabei aus den Kinderbüchern „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“, „Auf leisen Sohlen durch die Nacht“ und „Billy bei den Indianern“, Multiinstrumentalist Marc Bruckner spielt dazu auf einer Vielzahl von Instrumenten. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Beim „Klassik.Klang.Berndorf“ gibt die junge Mezzosopranistin Partricia Nolz aus Neidling bei St. Pölten gemeinsam mit dem Pianisten Andreas Fröschl am Freitag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Berndorf einen klassischen Liederabend. Unter dem Titel „Lied.Exklusiv" ist dabei u. a. Robert Schumanns Eichendorff-Liederkreis op. 39 zu hören. Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Am Freitag, 2. Juni, stellt auch der Singer-Songwriter Felix Kramer ab 20.30 Uhr im Kino im Kesselhaus in Krems gemeinsam mit seiner Band sein neues Album „Oh wie schön das Leben ist“ mit einem Mix aus Folkrock, Synthesizer-Klängen und Drum-Machines vor. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Im Programm von „Oper Burg Gars“ ist für Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr im Festsaal der Burg Gars unter dem Motto „Jugend in der Burg“ ein Konzert von Nachwuchstalenten aus Österreichs Universitäten für Musik und Kunst angekündigt. Nähere Informationen und Karten unter 02985/33000, e-mail office @ operburggars.at und www.operburggars.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten ist am Freitag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr Louie's Cage Percussion mit dem neuen Programm „Pure“ zu Gast, ehe Birgit Denk mit ihrer Band am Sonntag, 4. Juni, ab 18 Uhr den musikalischen Rahmen zu Daniela Wandls „Schluss.Fest“ als künstlerische Leiterin der Bühne im Hof bildet. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ bietet am Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr den Rahmen für das Hofkonzert der Raiffeisenbank Langenlois, bei dem Da Blechhauf’n mit „Well Done" sein neues Programm vorstellt. Am Sonntag, 4. Juni, folgt ab 17 Uhr am Holzplatz ein Festkonzert anlässlich von 100 Jahren Musikkapellengründung und 50 Jahren Stadtkapelle Langenlois. Nähere Informationen und Karten bei der Raiffeisenbank Langenlois unter 02734/3131 und e-mail office @ rb-langenlois.at bzw. bei Kultur Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.kulturlangenlois.at.

Mit Antonín Dvořáks Serenade E-Dur für Streichorchester op. 22 und Franz Schuberts Streichquartett d-moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“ eröffnen Christian Altenburger, Reinhard Latzko und das Con Anima Ensemble am Freitag, 2. Juni, ab 18 Uhr in der Barockkirche Ernstbrunn die diesjährigen „Con Anima“ Musiktage Ernstbrunn. Fortgesetzt wird am Sonntag, 4. Juni, zunächst mit einer musikalisch umrahmten Festmesse ab 10 Uhr in der Barockkirche Ernstbrunn und in Folge ab 17 Uhr im Schloss Ernstbrunn mit einem Festakt zum 25-Jahre-Jubiläum inklusive musikalischem Überraschungsprogramm und dem Klavierquintett f-moll op. 34 von Johannes Brahms. Am Dienstag, 6. Juni, gibt zudem Kristina Miller ab 19 Uhr im Schloss Ernstbrunn einen Klavierabend mit Sergei Rachmaninows Sonata Nr. 2 b-moll op. 36, Alexander Skrjabins Etüde op. 2 Nr. 1, Alexander Rosenblatts Etüde Nr. 5 „Jazzefina Waltz" und der Sonata Nr. 4 „Kristina" sowie Oscar Petersons „Over the Rainbow" und einem „Duke Ellington Medley". Nähere Informationen und Karten unter 0664/4726024, e-mail office @ conanima.at bzw. conanima.festival @ a1.net und www.conanima.at.

Im Stadtpark von Traiskirchen startet am Freitag, 2. Juni, um 17 Uhr „Musik im Park“ mit einer „Falco Forever Show“ mit Michael Patrick Simoner, DJ Otscho u. a. Am Samstag, 3. Juni, folgt ab 14 Uhr „Aircooled im Park“ mit Roman Gregory und Band, Freischwimma, Maschin und Kraweukistn, am Sonntag, 4. Juni, ab 14 Uhr „Unplugged im Park“ mit Der Austrokrat und Rob Clements. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Kulturamt der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Samstag, 3. Juni, präsentiert das Roland Batik Trio ab 19 Uhr im Stadtsaal Gloggnitz unter dem Motto „Wanderer zwischen den Welten“ die europäische Seite des Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Im Stadtsaal Mistelbach kommt es am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr zur Abschlussaufführung der Tanzklassen der Städtischen Musikschule Mistelbach. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Musikschule Mistelbach unter 02572/2515-6130 und www.musikschule-mistelbach.at.

Im Alten Depot in Mistelbach wiederum sind am Samstag, 3. Juni, der Liedermacher Ernst Molden und die Schlagzeugerin Maria Petrova zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Im Innenhof des BG/BRG Bruck an der Leitha geht am Samstag, 3. Juni, ab 19 Uhr ein Schulhofkonzert über die Bühne. Mit dabei sind Der Nino aus Wien und die Formation dog&Schwoaz. Karten unter e-mail schulhofkonzerte @ yahoo.com; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Im Stadion Wiener Neustadt Arena macht am Samstag, 3. Juni, ab 17 Uhr die Rockband Muse im Zuge ihrer „Will of the People 2023 World Tour“ Station; Special Guests sind Royal Blood. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/22360-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Ebenfalls am Samstag, 3. Juni, spielt im Rahmen einer Gin-Verkostung im Haus der Regionen in Krems/Stein das Damen-Quartett Blusnknepf lebendige Volksmusik in Reinkultur. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/85015, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

In der Reitschule von Schloss Grafenegg bringen Ensembles der European Chamber Music Academy am Samstag, 3. Juni, ab 18.30 Uhr unter dem Titel „Best of ECMA“ ausgewählte Kammermusik zur Aufführung. Am Sonntag, 4. Juni, folgt hier ab 11 Uhr Quatuor Hanson mit Joseph Haydns Streichquartett C-Dur Hob. III:32 und Franz Schuberts Streichquartett G-Dur D 887. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

„Gerne gesungen, gerne gehört“ lautet das Motto am Sonntag, 4. Juni, in der Aula der Volksschule Mistelbach, wo ab 17 Uhr der Stadtchor Mistelbach bekannte Volksweisen, Lieder aus dem 16. Jahrhundert, geistliche Lieder und moderne Chorliteratur singt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4124068 und www.noe-chorverband.at.

Am Sonntag, 4. Juni, veranstaltet auch der Münchendorfer Musiksalon ab 11.30 Uhr eine Jugendmatinee. Karten unter e-mail info @ meinkonzert.org; nähere Informationen unter 0699/12740655 und www.meinkonzert.org.

Am Montag, 5. Juni, bringt das Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado gemeinsam mit dem Wiener Singverein und den Wiener Sängerknaben ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Igor Strawinskis Suite aus dem Ballett „Pulcinella“ und Carl Orffs szenische Kantate „Carmina Burana“ zu Gehör; Solisten sind Rafael Fingerlos (Bariton), István Horváth (Tenor) und Olga Peretyatko (Sopran). Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Beim „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden spielt am Montag, 5. Juni, ab 19 Uhr die Band Global Glue mit Peter Natterer, Philippine Duchateau, Gina Schwarz und Ulli Pesendorfer Auszüge aus dem „American Songbook“. Eintritt: freie Spende; Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.at.

Schließlich spielen verschiedene Formationen der Wodo Rock Connection der Musikschule Wolkersdorf am Dienstag, 6. Juni, ab 19.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf Pop-Rock. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

