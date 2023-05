Friedliche Aktivisten? Klimakleber legt Öl-Pipeline Triest-Schwechat lahm

Wien (OTS) - Immer neue Details über den Klima-Extremisten Christian Bläul (41), der seinen Top-Job in der IT aufgab, um hauptberuflicher Straßenkleber zu werden. Mit einem Komplizen soll er die große Ölpipeline aus Triest, die auch zur OMV nach Schwechat führt, sabotiert haben.



Der Klima-Extremist Christian Bläul gehört zu den Hauptbeschuldigten nach der jüngsten Razzia gegen die “Letzte Generation” – der eXXpress berichtete. Veranlasst hatte diese das Amtsgericht München, weil die bayerische Justiz davon ausgeht, dass es sich bei den Klima-Klebern nicht nur um harmlose Aktivisten handelt, die sich im Rahmen des zivilen Ungehorsams nur kleiner Vergehen schuldig machen.



Im Durchsuchungsbeschluss steht auch eine Aktion vom 27. April des vergangenen Jahres im Mittelpunkt. Es handelt sich um einen Sabotage-Akt an der Transalpinen Ölleitung (TAL), die von Triest aus durch Tirol und Bayern bis nach Baden-Württemberg führt. Von ihr geht auch die Adria-Wien-Pipeline (AWP) ab, über die das Rohöl von Triest zur OMV nach Schwechat transportiert wird ... ALLE DETAILS IM eXXpress.







Rückfragen & Kontakt:

redaktion @ exxpress.at