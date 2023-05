Fünf Millionen Euro für Klimaforschung in Österreich

Zum 16. Mal startet der Klima- und Energiefonds mit dem „Austrian Climate Research Programme“ das größte österreichische Forschungsprogramm zum Klimawandel

Wien (OTS) - Der Klima- und Energiefonds fördert mit dem „Austrian Climate Research Programme“ (ACRP) auch heuer wieder Forschungsprojekte, die sich mit verschiedenen Aspekten des Klimawandels, dessen Auswirkungen in Österreich und möglichen Anpassungsmaßnahmen auseinandersetzen. Für das Programm stehen fünf Millionen Euro, dotiert aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK), zur Verfügung.

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind in Österreich allerorts spürbar. Um wirkungsvolle Gegenmaßnahmen zu entwickeln, liefert das Austrian Climate Research Programme seit vielen Jahren wertvolle wissenschaftliche Grundlagen. Entscheidungsträger:innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erhalten so evidenzbasierte Forschungsergebnisse, um zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betont die Bedeutung des Programms für das Ziel Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen: „Investitionen in Forschung sind entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise. Sie ermöglichen innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft und stellen so sicher, die hohe Lebensqualität in unserem Land zu erhalten und auszubauen.“

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Mit dem ACRP unterstützen wir Forschungsprojekte, die wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen den Klimawandel liefern. Durch gezielte Forschungsinvestitionen können wir neue Lösungen vorantreiben, um auf klimainduzierte Veränderungen effizient zu reagieren, natürliche Ressourcen effizienter zu nutzen und die Umweltbelastung zu minimieren.“

Details zum Austrian Climate Research Programme in Kürze

Das ACRP ist Österreichs größtes Klimaforschungsprogramm und soll dabei helfen, die Auswirkungen der Klimakrise zu minimieren, Erkenntnisse über Strategien zur Klimawandelanpassung zu liefern und Österreich mittel- und langfristig als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken. 2023 hat das Programm folgende drei thematische Schwerpunkte:

Verständnis über das Klimasystem und die Folgen des Klimawandels

Zielgerichtete Unterstützung für Österreichs Entscheidungsträger:innen in Politik und Verwaltung

Transformative Veränderungen

Die Anträge für das Förderprogramm ACRP 2023 müssen bis 25.01.2024 um 12:00 Uhr mittels FFG eCall eingereicht werden, unter https://www.klimafonds.gv.at/call/acrp-2023/ sind alle Informationen und Formulare abrufbar.

Für das Forschungsprogramm stehen bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung. Die maximale Finanzierung pro Projekt beträgt 350.000 Euro.

