ORF würdigt Peter Simonischek: Programmänderungen in TV und Radio

Filme wie „Toni Erdmann“ und „Dolmetscher“, Porträt „Orte der Kindheit“, Hörspiel „Der Theatermacher“ u. v. m.

Wien (OTS) - In memoriam Peter Simonischek ändert der ORF sein TV-und Radioprogramm und würdigt den gestern, am 29. Mai 2023, im Alter von 76 Jahren verstorbenen Theater- und Filmschauspieler im Rahmen der aktuellen Kulturberichterstattung sowie mit zahlreichen Sendungen in ORF 2, ORF III und Ö1.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann:

„Mit dem Ableben von Peter Simonischek hat Österreich einen der herausragendsten Charakterschauspieler des Landes verloren. Ob auf der Bühne oder vor der Filmkamera, ob als Jedermann, Daniel Käfer oder Toni Erdmann: Peter Simonischeks vielseitiges, charismatisches und stets authentisches Wirken wird unvergessen bleiben. Unser aller Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.“

ORF 2: Spielfilme, „Orte der Kindheit“, „Feierabend“-Porträt

Nachdem in ORF 2 bereits heute Teresa Vogl in „Studio 2“ (17.30 Uhr) und die „Seitenblicke“ (20.05 Uhr, längere Fassung des Nachrufs am Samstag in „Seitenblicke Weekend“, 13.10 Uhr) an Peter Simonischek erinnern, spricht morgen, am Mittwoch, dem 31. Mai, ab 6.30 Uhr in ORF 2 Roland Koch, Schauspieler und Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater bei Patrick Budgen über den ehemaligen Kollegen.

Im Mittwoch-Hauptabend zeigt ORF 2 zwei Spielfilme: Um 20.15 Uhr zeichnet die mit Peter Simonischek und Senta Berger hochkarätig besetzte TV-Produktion „An seiner Seite“ das berührende Porträt einer wechselvollen Beziehung: An der Seite von Stardirigent Walter (Simonischek) reist Charlotte (Berger) seit Jahrzehnten rund um den Globus – auf Kosten ihrer eigenen Träume und des Familienlebens. Als Walter das Versprechen bricht, endlich leiser zu treten, ist das Maß voll.

Anschließend ist das vielfach ausgezeichnete Vater-Tochter-Drama „Toni Erdmann“ (22.30 Uhr) mit dem Publikumsliebling in der Titelpartie zu sehen. Darin platzt Peter Simonischek in der Rolle eines unberechenbaren Vaters in das wohlgeordnete Leben seiner Filmtochter Sandra Hüller, das er verbessern möchte. Der exzentrische Alt-68er Winfried will seinem Spross Ines mit eigensinnigem Humor und schiefen Zähnen sowie schlechtsitzender Perücke verkleidet die neoliberalen Karrierefrau-Allüren austreiben. Nach und nach kommt es zu einer Annäherung zwischen Vater und Tochter. Die mit zahlreichen internationalen Filmpreisen überhäufte Kinoproduktion von Maren Ade aus dem Jahr 2016 erhielt eine Oscar- sowie Golden-Globe-Nominierung. Peter Simonischek bekam den Österreichischen Filmpreis für seine Darbietung.

Als „Bester fremdsprachiger Film“ für die Vorauswahl der Academy Awards 2019 nominiert war Martin Šulíks vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziertes österreichisch-slowakisch-tschechisches Kino-Roadmovie „Dolmetscher“, das ORF 2 am Donnerstag, dem 1. Juni, um 0.00 Uhr zeigt. Darin begeben sich Peter Simonischek und Oscar-Preisträger Jiří Menzel auf die Spuren der Nazi-Vergangenheit. Bereits um 11.30 Uhr steht am Donnerstag das TV-Movie „Alles Glück dieser Erde“ von Otto Retzer aus dem Jahr 2003 auf dem Spielplan, in dem Peter Simonischek als Tierarzt an der Seite von u. a. Uschi Glas und Maximilian Schell zu erleben ist.

Am Samstag, dem 3. Juni, sendet ORF 2 zunächst eine Ausgabe der Porträtreihe „Orte der Kindheit“ (9.05 Uhr; Dacapo 4. Juni, 23.05 Uhr), in der sich der gebürtige Steirer und Rekord-„Jedermann“ gemeinsam mit Peter Schneeberger auf die Spuren seiner Herkunft begibt. Danach ist die TV-Komödie „Der Kaktus“ (9.35 Uhr) von Franziska Buch zu sehen: Darin nistet sich Peter Simonischek als Kuckucksei Heinrich Bittner mit falscher Identität und dubiosen Absichten in das chaotische Familienleben von Thea (Nadja Uhl) und Rainer (Heio von Stetten) ein – und bringt dabei sogar die Beziehung der beiden in eine neue Ordnung (Dacapo um 23.30 Uhr).

Auf die Wiederholung des „Orte der Kindheit“-Porträts am Sonntag, dem 4. Juni, um 23.05 Uhr in ORF 2 folgt um 23.35 Uhr Jo Baiers Drama „Bergfried“ über ein dunkles Kapitel heimischer Geschichte: Fabrizio Bucci begibt sich darin Anfang der 1980er Jahre in einem österreichischen Bergdorf auf die Suche nach jenem ehemaligen SS-Mann, der seine Familie erschossen hat – und trifft dabei u. a. auch auf Peter Simonischek.

Eine weitere Sendung in memoriam steht in ORF 2 zu Fronleichnam, am Donnerstag, dem 8. Juni, um 19.55 Uhr auf dem Programm: das 2020 entstandene „Feierabend“-Porträt „Peter Simonischek – Ein Fest des Augenblicks“, in dem der Schauspieler über Fragen des Glaubens und den Sinn im Leben sinniert.

ORF III: „Kultur Heute“, Änderungen für 2. und 4. Juni in Planung

ORF III widmet sich am heutigen Dienstag, dem 30. Mai, in einer Spezialausgabe von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) dem verstorbenen Schauspieler, zu Gast ist ORF-Kulturmoderator Peter Schneeberger. Auch der kommende Freitag, 2. Juni, sowie Sonntag, 4. Juni, werden im Hauptabend ganz im Zeichen Peter Simonischeks stehen – Details dazu folgen.

Ö1: Hörspiel „Theatermacher“, Rilke-Lesung „Du holde Kunst“, „Menschenbilder“

Ö1 bringt in memoriam Peter Simonischek am Samstag, dem 3. Juni, im „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) Thomas Bernhards „Der Theatermacher“: In der ORF-Produktion aus dem Jahr 2022 wirken in der Titelrolle Peter Simonischek, weiters Ehefrau Brigitte Karner und der gemeinsame Sohn Kaspar Simonischek mit. Für die Musik zeichnet Peter Kaizar verantwortlich, für Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Am Sonntag, dem 4. Juni, sendet „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) von Peter Simonischek ausgewählte und interpretierte „Lieblingsgedichte“ von Rainer Maria Rilke, Wolf Wondratschek, Alois Hergouth, Christine Lavant und Manfred Hausmann. Ab 14.05 Uhr ist in „Menschenbilder“ das Porträt „Glücksspuren. Der Schauspieler Peter Simonischek“ aus dem Jahr 2006 zu hören.

Auch ORF.at und der ORF TELETEXT würdigen Peter Simonischek im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung und erinnern an seine zahlreichen herausragenden Rollen in Theater, Film und Fernsehen. Auf der ORF-TVthek werden die Sendungen des TV-Programmschwerpunkts, sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden sind, als Live-Stream und Video-on-Demand zur Verfügung gestellt.

Ebenso erinnert Flimmit (www.flimmit.at) an den österreichischen Schauspieler. Die Kollektion „In memoriam: Peter Simonischek“ beleuchtet sein umfangreiches Schaffen und zeigt die absoluten Highlights aus seinen vielen Kino- und TV-Produktionen, darunter die preisgekrönte Tragikomödie „Dolmetscher“, „Oktober, November“, „Bergfried“ und die „Polt“-Reihe. Ebenfalls auf Flimmit zu sehen: das Porträt „Orte der Kindheit“.

