Auf die Zukunft gerichtet: Digital Marketing Experte Sebastian Berloffa übernimmt Marketingagentur enteco

Die Immobilienmarketing-Agentur enteco beschließt den nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Digital Marketing Lead-Agentur und ebnet den Weg in die Zukunft.

Wien (OTS) - Sebastian Berloffa, aufstrebender Unternehmer und Experte im Bereich Digital Marketing, ist nun alleiniger Eigentümer und Geschäftsführer der renommierten Immobilien-Marketing-Agentur enteco. Berloffa hat als Wirtschaftsinformatiker und Marketingexperte schon vor fünf Jahren die Digitalausrichtung der Agentur begründet. Seit zwei Jahren ist er Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens.

Friedrich Csörgits, bisheriger Partner und Gründer der Agentur, scheidet im Rahmen des Generationenwechsels gesellschaftsrechtlich und als Geschäftsführer aus. Künftig wird Csörgits jedoch sein Immobilien-Knowhow als Beirat und Senior Consultant einbringen.

Der Generationenwechsel ist für Csörgits und Berloffa gleichermaßen der nächste logische Schritt, um die Ausrichtung des Unternehmens weiter voranzutreiben. "Ich darf mich bei Friedrich Csörgits für die gelegte Grundlage und sein Mentoring bedanken. Seine Expertise sowie Karriere mit so vielen erfolgreichen Projekten im Immobilienbereich sind auch künftig ein Garant für eine positive Ergänzung ganz im Sinne unserer Kunden“, so Sebastian Berloffa.

enteco hat sich innerhalb des über 20-jährigen Bestehens als Agentur der größten Player der Immobilien-Branche einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Als Veranstalter der meistbesuchten heimischen Immobilienmesse, der Erste Wohnmesse, hat das Team rund um Sebastian Berloffa zudem just während der Pandemiejahre ein innovatives und erfolgreiches digitales Messe-Konzept gelauncht, welches nunmehr die reale Erste Wohnmesse im Erste Campus als Portal-Lösung sowie im hybriden Bereich umspannt.

Sebastian Berloffa wird das Portfolio der Agentur in Punkto Digitallösungen für die Immobilienbranche weiter ausbauen. So wird das Leistungsportfolio in den Bereichen Digital Communications und Social Media sowie Marketing-Technology und Integration Services großflächig erweitert. Der Fokus liegt auf innovativen Lösungen, die der Immobilienbranche passgenau im Zeitalter der Digitalisierung zu Mehrwert und Wachstum verhelfen.

„Wir haben erkannt, dass gerade in der Immobilienbranche ein Fortkommen ohne digitale Wachstumstreiber nicht mehr möglich ist. Unser Ziel ist es daher, möglichst viele Unternehmen durch die digitale Transformation zu begleiten und einen deutlichen Mehrwert in der Marktbearbeitung und Positionierung durch unsere Leistungen zu generieren.“, so Sebastian Berloffa.

Über die Agentur

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Communications und Social Media, Marketing Technology und Integration Services sowie reales, digitales und hybrides Event-Management. Die Agentur begleitet seine Kunden aus der Immobilienbranche durch die digitale Transformation und unterstützt ua bei der Implementierung von digitalen Wachstumstreibern und bei der digitalen Positionierung im Markt- und Konkurrenzumfeld. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Immobilientreuhänder, Erste Bank, Raiffeisen-Vorsorge-Wohnung, Glorit, Buwog, Arwag, ENOVUM, Strabag Real Estate, EHL, FAIR INVEST, FINcredible und viele weitere.

