International Recycling Tour 2023: Jede Dose zählt feiert Weltumwelttag mit buntem Programm in Wien & Graz

Wien/Graz (OTS) - In 16 Ländern und 18 Städten weltweit setzen die Recycling-Botschafter von Every Can Counts – hierzulande bekannt als Jede Dose zählt – mit riesigen Murals aus Getränkedosen und bunten Rucksäcken von 3. bis 5. Juni 2023 ein Zeichen für die Nachhaltigkeit.

In Österreich werden nur sieben von zehn Getränkedosen richtig entsorgt. Das ist noch nicht genug sagt die Recycling-Initiative JEDE DOSE ZÄHLT und ist daher in ganz Österreich unterwegs, um Menschen über die Wiederverwertbarkeit von Getränkedosen aufzuklären. Anlässlich des Weltumwelttages organisiert sie gemeinsam mit der Dachorganisation Every Can Counts bereits zum dritten Mal die International Recycling Tour. Von Samstag, 3. Juni, bis Montag, 5. Juni 2023, werden in zahlreichen Städten Europas und Brasiliens riesige Murals aus mehr als 1.000 leeren Getränkedosen auf das Thema aufmerksam machen. In Wien ist das sogenannte #PixelCan bei der Strandbar Herrmann zu bewundern. Gestaltet wird es von der Wiener Künstlerin Frau Isa, die nicht nur hierzulande, sondern auch international für ihre Werke bekannt ist. In Graz wird es am Jakominiplatz einen Infostand der Initiative geben, bei dem Besucher:innen ihre Recycling-Fertigkeit bei dem eigens kreierten VR-Game testen können. Auch Rucksack-Teams sind in beiden Städten unterwegs, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Drink. Enjoy. RECYCLE!

Die Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde – noch sind wir aber längst nicht am Ziel. Umso wichtiger ist es, die Bevölkerung regelmäßig über Recycling-Möglichkeiten und deren Benefits zu informieren. Jede Dose zählt ist dabei Name und Programm, denn im Vergleich zur Neuproduktion von Aluminiumdosen spart das Recycling rund 95 Prozent an Energie. Und es dauert nur 60 Tage, um aus einer richtig entsorgten Getränkedose eine neue zu produzieren. „Getränkedosen sind nahezu unendlich oft wiederverwertbar“, erklärt Claudia Bierth, Sprecherin von Jede Dose zählt. „ Je mehr Getränkedosen in den Recyclingkreislauf kommen, desto weniger Ressourcen werden benötigt. Daher wollen wir jede:n Einzelne:n dazu ermutigen, einen Teil zu einer echten Kreislaufwirtschaft beizutragen – nicht nur, aber auch am Weltumwelttag. “

Zu den teilnehmenden Ländern gehören Österreich, Belgien, Brasilien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Montenegro, die Niederlande, Polen, Rumänien, Serbien, Spanien, Tschechien, Ungarn und das Vereinigte Königreich. „ Indem wir gemeinsam den Weltumwelttag begehen und uns das unendliche Potenzial des Aluminiumrecyclings zu eigen machen, wollen wir dazu beitragen, dass 100 Prozent der Getränkedosen recycelt werden. Und wir laden alle ein mitzumachen – Verbraucher, lokale Behörden, Marken und Veranstalter. Lasst uns gemeinsam unsere Kräfte bündeln und vor allem das Recycling on-the-go noch einfacher machen “, sagt David Van Heuverswyn, Direktor von Every Can Counts Europe.

#PixelCan Pop-Up Installationen senden eine Botschaft für mehr Umweltbewusstsein

Das PixelCan ist eine Every Can Counts-Innovation, die aus mindestens 1.000 Getränkedosen besteht und aus einzelnen bunten Farbpunkten atemberaubende Bilder entstehen lässt. An ikonischen Orten vom Donauufer in Wien und Budapest bis zum Dun Laoghaire Pier in Dublin werden die bunten PixelCan Pop-Up Installationen der International Recycling Tour 2023 zu sehen sein. Die Motive wurden jeweils von lokalen Künstler:innen kreiert und vom Thema des Recyclings und Weltumwelttages inspiriert.

In Wien kooperiert die Recycling-Initiative mit der Wiener Künstlerin und Illustratorin Isa Toman, alias Frau Isa. Ihre Arbeiten kann man nicht nur in Magazinen und Galerien, sondern u.a. auch auf großformatigen Wänden in Österreich, der Dominikanischen Republik, Schweden, Mauritius, Großbritannien, Deutschland, Belgien, oder Dänemark bewundern. Starke Frauen, eingebettet in surreale, farblich feine Welten sind Isas unverkennbare Hauptmotive. Für den Weltumwelttag hat sie ein Motiv aus Blumen, Dosen und Händen gestaltet. Das Werk soll auf den Eingriff des Menschen in die Natur aufmerksam machen und zeigen, dass wenn wir achtsam mit ihr umgehen, die Welt um uns erblüht.

Aluminium-Fahrrad gewinnen

Besucher:innen werden eingeladen, Fotos und Videos mit dem #PixelCan zu machen und auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #WorldEnvironmentDay zu posten und @jededosezaehlt zu verlinken. Unter allen Teilnehmer:innen in Österreich wird ein Fahrrad aus Aluminium verlost. Unter dem Hashtag #IRT2023 sind alle Aktivitäten der International Recycling Tour in den sozialen Medien zu finden.

Teilnehmende Standorte: Athen, Bari, Brasilia, Brüssel, Bukarest, Budapest, Cluj-Napoca, Dublin, Graz, Kotor, London, Marseille, Sevilla, Prag, Utrecht, Wien, Warschau und Zrenjanin.

Standort Wien: Strandbar Herrmann, von Samstag, 3. Juni bis Montag, 5. Juni 2023

Standort Graz: Jakominiplatz vor dem Steirerhof, am Samstag, 3. Juni 2023

