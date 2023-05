„Niederösterreich radelt“ startet die Bürgermeister Challenge

Ganz nach dem Motto: „Jede Radfahrt zählt! Egal, welche Distanz“

St. Pölten (OTS/NLK) - Passend zum Frühlingswetter starten das Land Niederösterreich und Radland Niederösterreich mit der Bürgermeister Challenge eine Mitmachaktion der besonderen Art. Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Niederösterreich sind aufgerufen, von 1. bis 30. Juni fleißig in die Pedale zu treten und sich tatkräftig für ihre Gemeinde und damit nachhaltiger Mobilität einzusetzen.

Jene, die mitmachen wollen, müssen sich per Mail an niederoesterreich @ radelt.at anmelden und ihre Radfahrten im Juni auf der Website www.noe.radelt.at eintragen. Der Zwischenstand der Challenge kann ab 1. Juni auf der „Niederösterreich radelt“ Website in einem eigenen Ranking mitverfolgt werden. Wer im Aktionszeitraum die meisten geradelten Tage erreicht hat, wird mit einem personalisierten Radtrikot ausgezeichnet. Zusätzliche Motivation sorgt noch der Preis für den Bundessieger, nämlich ein brandneues KTM Macina Sport oder Cross E-Bike.

„In der bereits fünften Auflage der beliebten Mitmachaktion, wollen wir auch heuer wieder Anreize zum Radeln im Alltag setzen“, erklärt Radland Geschäftsführerin Susanna Hauptmann. „Niederösterreich radelt" ist ein Wettbewerb für alle, die das Fahrrad im Alltag nutzen. „Die Vorbildwirkung der Bürgermeister spielt dabei eine wichtige Rolle“, ist Susanna Hauptmann überzeugt. Jede und jeder kann somit durch Radfahren und Zufußgehen einen Beitrag für seine Gesundheit und zur aktiven Mobilität leisten – egal wie groß oder klein dieser auch sein mag.

Ob zur Arbeit radeln, den Einkauf mit dem Fahrrad erledigen, Freunde besuchen oder einfach nur zum Spaß Radfahren – Jede Radfahrt zählt. Jetzt Mitmachen bei „Niederösterreich radelt“ unter www.niederoesterreich.radelt.at.

Weitere Informationen: Radland GmbH – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Susanne Pohlert, Leitung Marketing & Kommunikation, Tel: 0664 827 1060, Susanne.Pohlert @ radland.at, www.radland.at;

