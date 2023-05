Neues UNIQA Medical Partner Center: Akutversorgung, ambulante Leistungen und Vorsorge in Döbling unter einem Dach

Wien (OTS) -

Privatklinik Döbling, Ambulatorium Döbling, Ordinationszentrum Döbling und UNIQA bauen ihre Kooperation aus

UNIQA bietet mit Ordinationszentrum Döbling in Wien eine noch umfassendere Patient:innenbetreuung

Rasche Termine

Als größte private österreichische Krankenversicherung begleitet UNIQA rund 1.4 Millionen Menschen durch die österreichische Gesundheitslandschaft. „Damit unsere Kundinnen und Kunden so wenige Wege wie möglich haben und optimal betreut werden, baut UNIQA ein stetig wachsendes Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden auf. Wir setzen dabei auch auf Ärztezentren, in denen ein breites Angebot an präventiven, diagnostischen und therapeutischen Leistungen zur Verfügung steht“, erläutert Peter Eichler, Vorstand UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Personenversicherung und Asset Management. Der Name des Netzwerkes „LARA“ steht für Labor, niedergelassene Ärzt:innen, Röntgeninstitut und Apotheke und vereinfacht den Besuch für UNIQA Kund:innen bei diesen Dienstleister:innen erheblich.

Ärztezentren als regionale Standbeine

Beim Ausbau von LARA fokussiert UNIQA vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Ärztezentren als regionale Standbeine. Nach dem Medical Center Rheintal im November 2022 folgt nun mit der Privatklinik Döbling, dem Ambulatorium Döbling sowie dem Ordinationszentrum Döbling ein weiteres UNIQA Medical Partner Center. Der Vorteil für UNIQA Kund:innen: Sie können rasch und unkompliziert ein breites Angebot an präventiven, diagnostischen und therapeutischen Leistungen in Anspruch nehmen.



Für UNIQA Kund:innen: mehr Services unter einem Dach

Neben Akut-Versorgt in der Privatklinik Döbling bieten das Ambulatorium Döbling und das Ordinationszentrum Döbling UNIQA Kund:innen ambulante Behandlungen diverser Fachrichtungen, umfassende Diagnostik nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin sowie ausführliche Vorsorgeuntersuchungen. Die Besonderheit an der Kooperation mit UNIQA: Nicht-sozialversicherte UNIQA Privatpatient:innen, wie etwa Opting-Out Kund:innen* und ausländische Studierende, profitieren von der direkten Kostenverrechnung zwischen den LARA Partner:innen und UNIQA. Diese Möglichkeit der Direktverrechnung ist einzigartig im privaten Gesundheitsbereich in Österreich. Für sozialversicherte UNIQA Kund:innen mit ambulanter Zusatzversicherung gibt es die bis Jahresende befristete Möglichkeit einer Direktverrechnung im Bereich der telemedizinischen Betreuung und Beratung.

Folgende Fachrichtungen bieten am Standort Döbling bereits eine Direktverrechnung über das Gesundheitsnetzwerk von UNIQA an: Augenheilkunde und Augenchirurgie, Chirurgie, Dermatologie, Innere Medizin, Hals-, Nasen- und Ohren­heil­kunde, Neurologie, Orthopädie und Traumatologie, Radiologie sowie Unfallchirurgie und Sporttraumatologie.

Die Angebote, die am Standort in Döbling in Kooperation mit UNIQA angeboten werden, sind:

Akut-Versorgt: UNIQA Kund:innen mit entsprechendem Akut-Versorgt Zusatzbaustein profitieren von einer ambulanten Erstversorgung in nicht lebensbedrohlichen Akutfällen in der Privatklinik Döbling, außerhalb üblicher Ordinationszeiten.





Ambulante Versorgung (LARA): Als LARA Zentrum bieten das Ordinationszentrum Döbling mit den dortigen Partnerärzt:innen sowie das Ambulatorium Döbling im Bereich der Radiologie UNIQA Kund:innen mit einer Privatarzt-Versicherung rasche Termine, bei einzelnen Vertragspartner:innen inklusive Online-Terminbuchung und Videokonsultation.





VitalCheck: Der UNIQA VitalCheck ist ein Gesundheitsservice in ausgewählten UNIQA Krankenversicherungstarifen (z.B. dem UNIQA VitalPlan) und beinhaltet regelmäßige und ausführliche Vorsorgeuntersuchungen – rasch und effizient unter einem Dach.





FitnessProfil: Ausgewählte UNIQA Krankenversicherungstarife enthalten diese sportwissenschaftliche Untersuchung.



Das LARA Partnernetzwerk wird sowohl an diesem Standort als auch an weiteren Standorten in ganz Österreich kontinuierlich weiter ausgebaut.

Mehr Informationen:

www.ambulatorium-doebling.at/uniqa LARA Partnernetzwerk: lara.uniqa.at



*mit einem Ergänzungstarif für den ambulanten Bereich und nach Ablauf von drei Jahren nach Vertragsabschluss.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Klaus Kraigher MAS

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

1029 Wien



Tel.: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher @ uniqa.at

www.uniqa.at