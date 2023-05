Weltmilchtag 2023: Milch ist TOP Lebensmittel

Petschar: Dank an Milchbauern und Mitarbeiter für großartige Leistungen

Wien (OTS) - Österreich ist ein Milchland. Milch und Milchprodukte stellen eine wichtige Säule für eine hochwertige und ausgewogene Ernährung dar. Milch von über 23.000 Milchbauern wird in den Molkereien zu hochqualitativen Milchprodukten verarbeitet. Die vielfältige Produktpalette an Milchprodukten ist ein wesentlicher Teil der österreichischen Lebensmittelkultur. „Ein großes Dankeschön gebührt den österreichischen Milchbauern und den Mitarbeitern in den Molkereien, in der Logistik und im Handel, die mit Ihren täglichen Leistungen die sichere Versorgung mit Milchprodukten gewährleisten,“ erklärte der Präsident der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter, Dir. Helmut Petschar zum heurigen Weltmilchtag.

Die Vorteile des natürlichen Lebensmittels Milch, das für die Ernährung der Nachkommenschaft geschaffen wurde, liegt an der ausgewogenen Zusammensetzung von hochwertigem Eiweiß, Kohlehydraten und Fett, weiters Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, sie wird strengstens kontrolliert, ein Lebensmittel, das in allen Lebenslagen, von der Kindheit bis ins hohe Alter eine vorzügliche Ernährungsbasis bildet, einzigartige Vorteile, die durch Imitate nicht erreicht werden.

Milch aus Österreich hat EU-weit beste Klimaschutzwerte

Einzigartig ist auch die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie der österreichischen Milchwirtschaft: Gentechnikfreiheit, ein hoher Grundfutteranteil, kein Soja aus Übersee und kein Palmöl in der Fütterung, eine angepasste Zucht mit klein- und mittel strukturierten, bäuerlichen Betrieben, hohe Tierwohlstandards, eine regionale Verarbeitung, strenge Rohmilchqualitätsstandards, über das AMA- Gütesiegel durchgehende Kontrollen und die hohen Standards des österreichischen Lebensmittelcodex, der EU-weit höchste Bioanteil, dazu viele Qualitätsprogramme, wie Heumilch oder Biowiesenmilch, die in Summe gemäß einer Studie des Joint European Research Instituts die EU-weit besten Klimaschutzwerte attestieren.

„Österreich kann daher zu Recht sehr stolz auf die Leistungen der österreichischen Milchwirtschaft sein. Umso wichtiger ist ein rascher Ausbau der Herkunftskennzeichnung, damit der Kunde beim täglichen Einkauf diesen nachhaltigen Weg wirkungsvoll unterstützen kann, ergänzte Petschar.

