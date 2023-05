Günther Smutny übernimmt die Leitung der Präsidialabteilung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig

Wien (OTS/RK) - Mit Donnerstag, 1. Juni 2023 wird Günther Smutny neuer Leiter der Präsidialabteilung des Wiener Bürgermeisters. Das entsprechende Dekret mit der Bestellung zum Präsidialchef übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler dem bisherigen Landtagsdirektor im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und zahlreichen Mitgliedern der Wiener Stadtregierung. Günther Smutny folgt auf Peter Pollak, der diese Funktion seit Dezember 2020 innehatte. Nachfolger von Günther Smutny wird sein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Fink, der damit auch die Funktion des Landtagsdirektors von Wien und Compliance Officer im Wiener Landtag übernimmt.

Werdegang Günther Smutny

Günther Smutny absolvierte sein Jus-Studium in Linz und promovierte an der Johannes-Kepler-Universität im Jahr 1988. Nach dem Gerichtsjahr und dem Präsenzdienst in Linz startete er seine berufliche Laufbahn in einem Notariat in Wien. Im Februar 1991 trat er in den Dienst der Stadt Wien ein, zuerst im Magistratischen Bezirksamt 13/14, von November 1991 bis 2005 war Smutny in der Verbindungsstelle der Bundesländer tätig, nur unterbrochen 1993/1994 durch eine 10-monatige Eltern-Karenz. Im Jahr 2005 erfolgte der Wechsel in die Magistratsdirektion, zuerst Gruppe „Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten“, dann in den Stab „MD-Strategie und Kommunikation“. Nach einem MD-internen Wechsel in die Gruppe „Allgemeine Angelegenheiten“ erfolgte mit 1. April 2011 die Ernennung zum Landtagsdirektor von Wien, anschließend übernahm Smutny auch die Leitung des „Büro-MD in der Magistratsdirektion“. Seit Dezember 2022 agierte Smutny als Landtagsdirektor auch als erster Compliance Officer im Wiener Landtag.

Zuständigkeiten der Präsidialabteilung

Zu den Aufgaben der Präsidialabteilung (MDP) gehören neben der Betreuung aller Aufgaben rund um den Bürgermeister die Verwaltung des Rathauses, Durchführung von Empfängen und Feierlichkeiten, Vergabe von Sälen im Rathaus, Betreuung der Gäste der Stadt Wien, Pflege der internationalen Kontakte mit den in Wien ansässigen diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen, sofern es die Person der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters betrifft, Ehrungen und Beantragungen von Bundesauszeichnungen sowie die Koordination der Bezirksdezentralisierung.

