Fulbright Austria SummerFest 2023: Fund- und „Artsraising” im Sauriersaal

Fulbright Austria Community feierte Start einer neuen „Artsraising“-Initiative im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Ende Mai lud Fulbright Austria zum alljährlichen SummerFest ins Naturhistorische Museum Wien (NHM Wien). Seit vielen Jahren stehen die Feierlichkeiten im Zeichen der Großzügigkeit der Fulbright Gemeinschaft und der nachhaltig positiven Wirkung, die von Fulbright Austria geförderte Studierende und Forschende in Österreich und den USA sowie US-amerikanische Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten in Österreich entfalten. Hundert Gäste aus den USA und Österreich setzten diese Tradition im historischen Ambiente gemeinsam mit aktuellen und zukünftigen Teilnehmenden am Fulbright Programm fort.

„Fulbright Austria leistet einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zur Internationalisierung der österreichischen Forschungs- und Bildungslandschaft. In der Zusammenarbeit mit Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen sowie zahlreichen privaten Stiftungen und Hochschuleinrichtungen in Österreich und den USA, hat Fulbright Austria Möglichkeiten für über 6.600 US- und österreichische Fulbrighterinnen und Fulbrighter sowie über 4.400 US-Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten geschaffen.“, so ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

„Darüber hinaus freue ich mich, dass der österreichische Regierungsbeitrag von meinem Ressort zur Verfügung gestellt wird. Außerdem verdoppeln wir die österreichischen Spenden für Fulbright Austria, damit noch mehr junge Menschen von Fulbright profitieren“, so der Bundesminister.

Fulbright Austria Executive Director Hermann Agis, PhD betont: „Um kulturelle Verständigung in allen Bereichen zu fördern, ist ein vielfältiges Förderportfolio von entscheidender Bedeutung. Dies gelingt Fulbright Austria durch enge Zusammenarbeit mit hervorragenden institutionellen Partnern.“

Fulbright Austria hat über die vergangenen Jahrzehnte ein breites Spektrum an strategischen Partnerschaften mit einer Vielzahl von Universitäten, Fachhochschulen, Forschungszentren, Museen und Stiftungen in Österreich und den USA aufgebaut, um genau das zu ermöglichen.

Agis: „Private Spenden von Alumni und Alumnae helfen uns bei der Unterstützung österreichischer und US-amerikanischer Programmteilnehmender und auch dabei neue Möglichkeiten, wie das ‚Fulbright Specialist in the Arts‘-Stipendium, zu schaffen.“

Dieses Jahr bot das SummerFest im Sauriersaal den festlichen Rahmen für den Start einer neuen Spendenaktion. Im Zuge von „Artsraising“ werden Spenden für das „Fulbright Specialist in the Arts“ -Stipendium gesammelt. Dadurch soll US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürgern aus allen Bereichen der Kunst (bildende, darstellende und literarische Kunst sowie Kunstmanagement) die Möglichkeit eines Aufenthalts an einer österreichischen Einrichtung geboten werden. Eine großzügige anonyme Spende macht es Fulbright Austria möglich, weitere Spenden der Fulbright Community dafür zu verdoppeln.

Über Fulbright Austria

Die österreichische Fulbright-Kommission besteht seit 1950 auf Grundlage eines Abkommens zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Mandat, den wechselseitigen Kultur- und Wissenstransfer und die bilaterale Verständigung zu fördern. Fulbright Austria erfüllt dieses Mandat einerseits durch die Betreuung der Fulbright-Programme und andererseits durch die Verwaltung des Fremdsprachenassistenz-Programms des BMBWF. Als EducationUSA Advising Center informiert Fulbright Austria zudem Studierende und Institutionen über Studienmöglichkeiten in den USA oder Österreich.

Fulbright Austria: https://www.fulbright.at/ Fulbright-Austria-„Artsraising“-Initiative:

https://www.fulbright.at/support/at-donation/artsraising-initiative

