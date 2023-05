„Klartext“ am 31.5. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Freundschaft“

Wien (OTS) - SPÖ - und wie weiter? Darüber diskutieren in „Klartext“ am Mittwoch, den 31. Mai ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus bei Klaus Webhofer SPÖ-Nationalratsabgeordneter und ehemaliger Bundesgeschäftsführer Max Lercher, die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen und Wiener Gemeinderätin Marina Hanke, Politologin und Meinungsforscherin Eva Zeglovits (IFES) und Journalistin Daniela Kittner („Kurier“).

„Freundschaft“ - der legendäre Gruß war in der Sozialdemokratie in den letzten Wochen eher eine hohle Phrase. Jetzt hat sich der Machtkampf auf das Duell Hans Peter Doskozil gegen Andreas Babler zugespitzt. Am 3. Juni wird es auf dem Parteitag entschieden. Zuletzt musste man den Eindruck gewinnen, dass es mehr um persönliche Befindlichkeiten, weniger um Inhalte geht. Die entscheidende Frage ist: Welche Inhalte soll die SPÖ vertreten, wie gewinnt sie wieder Wahlen und wie sollen die aufgerissenen Gräben nach der Entscheidung am Parteitag geschlossen werden? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer SPÖ-Nationalratsabgeordneter und ehemaliger Bundesgeschäftsführer Max Lercher, die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen und Wiener Gemeinderätin Marina Hanke, Politologin und Meinungsforscherin Eva Zeglovits (IFES) und Journalistin Daniela Kittner („Kurier“).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 31. Mai im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

