CBD-Discounter macht es vor: Billig-Preise bei feuchten Hanfblüten

Der Hanfblüten-Online-Riese "CBD-discounter.at" setzt Zeichen gegen Inflation und Preissteigerung

Graz (OTS) - Was der allgemeine Handel offenbar nicht können will und sich immer wieder auf Inflation und hohe Energiekosten beruft, der Feucht-CBD-Hanfblüten-Händler www.cbd-discounter.at zeigt es allen vor: Günstige Preise sind möglich. Sich immer wieder auf die Inflation und auf Energiekosten zu berufen und damit hohe Endpreise für Konsumenten zu begründen, dieser Trick wird von immer mehr Konsumenten durchschaut. Tatsächlich sind die Energiekosten im steilen Sturzflug. Die gefallenen Energiepreise werden aber nur sehr selten an Konsumenten weitergegeben. Dem steuert offenbar ein international agierender CBD-Großhändler entgegen. Unter dem Motto „Feuchte Hanfblüten sind geil“ bewirbt der Online-Riese spezielle Hanfblüten, deren Feuchtigkeitsgehalt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten möglich macht. Dass Hanfblüten hauptsächlich geraucht werden ist eine unzeitgemäße und mittelalterliche Vorstellung. Natürlich könne man Hanfblüten auch rauchen, aber nur im getrockneten Zustand, so der CBD-Großhändler. Offenbar geben tausende Hanf- Blüten-Anwender dem CBD-Großhändler recht: Wem Gesundheit, Entspannung und Wohlergehen wichtig ist, der kennt die wundersame Wirkung der feuchten Hanfblüten schon lange. Und das habe mit dem Rauchen nichts zu tun, erklärt der Großhändler deutlich. Wenn die Gesundheitspolitik noch Ihre Probleme mit Hanfblüten hat, so möge sie erklären, warum sich Millionen Konsumenten mit Alkohol völlig legal zu Tode saufen dürfen, gesunde Hanfblüten seitens der Behörden aber mit schiefen Blicken beäugelt werden. Mit dieser Frage dürfte der CBD-Discounter ins Schwarze getroffen haben. Und die Konsumenten geben ihm recht.

