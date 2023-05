FPÖ – Nepp/Berger zu Erdogan: Ludwig-SPÖ hat aus Teilen Wiens ein Kalifat gemacht

Extremistische Erdogan-Truppen sind Gefahr für die Demokratie – ÖVP-Innenminister Karner ist rücktrittsreif

Wien (OTS) - „Die gestrigen Ausschreitungen von Erdogan-Fans in Wien Favoriten sind beispielhaft für das, was die Ludwig-SPÖ aus Wien gemacht hat: Eine Stadt, in der mit einer fatalen Masssenmigrationspolitik Gegengesellschaften herangezüchtet wurden, die uns ablehnen und aktiv mit Österreich nichts zu tun haben wollen. Die Jubelfeiern mit Muslimbrüden, Wolfsgruß und Allahu Akbar Rufen mitten in Wien und die Tatsache, dass sich die Polizei laut Beobachtern komplett zurückgezogen hat, zeigen, dass dieser Teil von Wien längst aufgegeben und radikalen Migrantengruppen überlassen wurde. Die Wiener SPÖ und Bürgermeister Ludwig haben Favoriten zu einem Kalifat gemacht“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp und der Bezirksparteiobmann in Favoriten LAbg. Stefan Berger.



Nepp übt in diesem Zusammenhang auch heftige Kritik an ÖVP-Innenminister Karner. „Wenn extremistische Erdogan-Truppen innerhalb kürzester Zeit tausende fanatische Männer auf die Straße bringen können, dann ist das eine ernste Bedrohung für Freiheit und Demokratie. Der ÖVP-Innenmninister und sein Staatsschutz haben hier völlig versagt. Außerdem hat Karner trotz konkreter Hinweise bei den Türkei-Wahlen keine Kontrollen bezüglich illegaler österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürgerschaften durchführen lassen. Dieser unfähige Innenminister ist rücktrittsreif“, betont der Wiener FPÖ-Obmann.



Für Nepp ist es auch völlig unverständlich, was diese Erdogan-Fanatiker in Österreich verloren haben: „Wenn Erdogan so ein toller Präsident ist, dann sollten sie doch in dem Land leben, wo er regiert. Ab in die Türkei mit diesen Leuten“, fordert Nepp sie zur Auswanderung auf.



