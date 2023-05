VP-Pfurtscheller: „Sicherheitslage in Tirol bleibt stabil gut“

Tirols VP-Sicherheitslandesrätin Mair: „Bevölkerung sensibilisieren, um Internet-Betrügern möglichst keine Angriffsflächen zu bieten“

Wien (OTS) - „Die Sicherheitslage in Tirol bleibt gut. Die Zahl der Anzeigen ist auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt. Die Anzahl an Delikten liegt somit im bundesweiten Trend, die absoluten Zahlen machen deutlich: Österreich ist eines der sichersten Länder der Welt. Die Aufklärungsquote liegt bei über 61 Prozent und damit weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Für diesen Erfolg muss man allen voran allen Polizistinnen und Polizisten großen Dank aussprechen, die tagtäglich ihren Einsatz dafür leisten, dass unsere Republik ein sicheres Land bleibt“, sagt die Nationalratsabgeordnete der Volkspartei, Elisabeth Pfurtscheller.

„Einen starken Zuwachs zeichnen die Anzeigen im Bereich der Internetkriminalität. Die Gefahren im Cyber Space nehmen zu. Als noch neues Sicherheitsrisiko gilt es, in diesem Bereich nachzubessern. Innenminister Gerhard Karner hat bereits viele wichtige Schritte gesetzt, um der Internetkriminalität entgegenzuwirken und weitere Maßnahmen werden vorbereitet. Ziel ist es, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, sondern Delikte auch im Cyber Space verfolgt werden“, so Pfurtscheller weiter, die abschließend betont: „Die Bundesregierung und die Tiroler Landesregierung leisten hervorragende Arbeit, um für Sicherheit in unserem Land zu sorgen. International liegt Österreich im Spitzenfeld, wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung geht. Die Volkspartei wird auch weiter der Garant für ein sicheres Österreich sein.“

Tirols VP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair betont in diesem Zusammenhang: "Polizeiarbeit beginnt nicht erst nach einem Tatgeschehen, sondern fängt bereits bei der Prävention an. Das gilt für klassische Delikte aus dem Strafrecht genauso wie für die sich nun vermehrt etablierende Cyber Crime Taten, also Übergriffe im Netz. Hier müssen wir die Bevölkerung sensibilisieren, um Betrügern möglichst keine Angriffsflächen zu bieten. Hier sehe ich nicht nur die Exekutive gefragt, sondern uns alle! Indem wir bei Treffen mit Freunden und Verwandten auch über solche Themen wie Internetbetrug sprechen, machen wir uns die Gefahren im Web bewusst und können damit mit Sicherheit den ein oder anderen Übergriff verhindern!"



