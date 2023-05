SeniorInnen feiern Sponsion am IMC Krems

33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vierten SeniorInnenUNI des IMC Krems feierten am 26. Mai 2023 ihre Sponsion an der Hochschule

Mich freut es außerordentlich und es macht mich stolz 35 neue „Senior Experts“ in Niederösterreich zu haben. Der Wissensdrang und die Neugier der Seniorinnen und Senioren begeistert mich. Die Lust auf neue Erkenntnisse und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen halten jung. In diesem 3. Lehrgang stand das ehrenamtliche Engagement ganz im Mittelpunkt. Dies war uns insofern wichtig, da gerade die ältere Generation ganz wesentlich zur Gestaltung des generationenübergreifenden Zusammenlebens in einer Gemeinde beiträgt. Die Offenheit für neues Wissen und die Bereitschaft die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, sind sehr wertvoll für eine Gemeinschaft Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister 1/2

Mit diesem hochwertigen Bildungsangebot vereinen wir alle Generationen am Campus Krems und es sollen sich sowohl Menschen in der zweiten Lebenshälfte angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Engagementfelder für sich entdecken wollen, als auch diejenigen, die schon engagiert sind und nicht auf die Aneignung von vertiefendem Wissen und Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen verzichten wollen IMC Krems Geschäftsführerin Mag.a Ulrike Prommer 2/2

Krems (OTS) - Die „Senior Expert“-Zertifikate wurden stolz von Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister, IMC Krems Geschäftsführerin Mag.a Ulrike Prommer, Geschäftsführer Mag. Dr. LL.M.(Com) Udo Brändle, Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. h.c. Mag. Heinz Boyer sowie Prof.(FH) Mag.a Dr. Doris Berger-Grabner, MA in Vertretung des akademischen Leiters verliehen.

Weiterbildung ist keine Frage des Alters

Von 22.-25. Mai 2023 fand das achte und somit letzte Modul der SeniorInnenUNI statt. Es wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Die SeniorInnen hatten einen Tag lang Kommunikations- und Präsentationstraining und tauchten in die Themen Regionalentwicklung und Management im Zeichen der Digitalisierung ein. Außerdem fand eine Exkursion nach St. Pölten statt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten ihre Abschlussarbeiten.

Auch die vierte Lehrgangsrunde brachte zahlreiche innovative und für das Gemeinwohl wertvolle Projekte hervor. Darunter ist auch die Idee der „Bewegung im Alter – Turnen im Sitzen oder Stehen“, die bereits laufend umgesetzt wird. Die SeniorInnen Uni startete erstmals 2012 und wird vom Land Niederösterreich gefördert.

Erfolgreicher Abschluss

Als krönender Abschluss des Moduls fand am Freitag, 26. Mai 2023, die Sponsion der SeniorInnenUNI unter Beisein von Frau Landesrätin Teschl-Hofmeister statt. 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten den Lehrgang mit der Abgabe einer Projektarbeit im ehrenamtlichen Bereich abschließen und somit den Titel „Senior Expert“ erlangen.

„Mich freut es außerordentlich und es macht mich stolz 35 neue „Senior Experts“ in Niederösterreich zu haben. Der Wissensdrang und die Neugier der Seniorinnen und Senioren begeistert mich. Die Lust auf neue Erkenntnisse und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen halten jung. In diesem 3. Lehrgang stand das ehrenamtliche Engagement ganz im Mittelpunkt. Dies war uns insofern wichtig, da gerade die ältere Generation ganz wesentlich zur Gestaltung des generationenübergreifenden Zusammenlebens in einer Gemeinde beiträgt. Die Offenheit für neues Wissen und die Bereitschaft die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, sind sehr wertvoll für eine Gemeinschaft“ , so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Das Resümee der Seniorinnen und Senioren fiel nach vier Semestern äußerst positiv aus: Viel Neues konnte erlernt und Altes aufgefrischt werden, neue Freundschaften wurden geknüpft und vielversprechende Projekte entwickelt.

Nächster Lehrgang: SeniorInnenUNI 2024-2026

„Mit diesem hochwertigen Bildungsangebot vereinen wir alle Generationen am Campus Krems und es sollen sich sowohl Menschen in der zweiten Lebenshälfte angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Engagementfelder für sich entdecken wollen, als auch diejenigen, die schon engagiert sind und nicht auf die Aneignung von vertiefendem Wissen und Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen verzichten wollen“ , erklärt Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems.

Der nächste Weiterbildungslehrgang der SeniorInnenUNI soll daher ab März 2024 starten. Besonders ist dabei, dass auch Alumni der ersten Kohorten wieder Lehrveranstaltungen besuchen können.

Die Anmeldung zur Interessentenliste für die 5. SeniorInnenUNI ist auf der Website www.seniorinnenuni.at möglich. Jetzt anmelden und alle Infos zur Bewerbung für die Teilnahme am nächsten Lehrgang erhalten.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at