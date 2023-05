Dreame Technology hat ein erfreuliches mehrfaches Wachstum auf ausländischen Absatzmärkten erzielt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Dreame Technology (auch als „Dreametech" bekannt), ein schnell wachsendes Unternehmen, das führend im Bereich intelligenter Haushaltsreinigungsgeräte ist, gab seine Erfolge auf ausländischen Absatzmärkten im Jahr 2022 bekannt. Der gesamte E-Commerce-Umsatz ist um mehr als 200 % gestiegen.

Im Jahr 2022 entwickelte sich Dreame Technology nachdrücklich in Europa, Russland und Südostasien und erzielte dabei ein erfreuliches Wachstum. Von den genannten Gebieten verzeichneten die nordischen Länder einen Anstieg um mehr als 700 % im Vergleich zum Jahr 2021 und die westeuropäischen Länder um mehr als 150 %. Da Dreame Technology einen bedeutenden Durchbruch in den europäischen Ländern erzielte, belegte sein Flaggschiff unter den Saugrobotern, der DreameBot L10s Ultra, der zu diesem Zeitpunkt die höchste technologische Stärke von Dreame Technology repräsentierte, während des Black Friday 2022 Platz 1 in der Kategorie Saugroboter auf Amazon und Mediamarkt in Deutschland, Platz 2 in der Kategorie Staubsauger und Platz 4 in der gesamten Haushaltsreinigungskategorie.

Als Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte mit der führenden Motortechnologie der Welt konzentriert, die die höchste Drehzahl liefert, hat Dreame Technology eine digitale Hochgeschwindigkeits-Motorentechnik von 160.000 rpm Umdrehungen, 180.000 rpm Umdrehungen und Reserven von 200.000 rpm Umdrehungen erreicht. Dreame Technology hat außerdem vier Kategorien von kabellosen Handstaubsaugern, Saugrobotern und Wischmops, Nass- und Trockenstaubsaugern und Hochgeschwindigkeits-Haartrocknern auf den Markt gebracht, und bietet damit umfassende Optionen für den Haushalt.

Im Jahr 2022 erzielte Dreame Technology ein rasantes Wachstum in vielen Auslandsregionen. Das Umsatz des Unternehmens auf ausländischen Märkten wuchs um mehr als 60 %, mit einer Steigerung um mehr als 350 % in der russischen Region, um mehr als 450 % in Südostasien, um mehr als 700 % in Nordeuropa und um mehr als 150 % in Westeuropa.

Top-Verkäufe in Deutschland : Während des Black Friday 2022 belegte der Dreame L10s Ultra auf Amazon und Mediamarkt in Deutschland Platz 1 in der Kategorie Sauger, Platz 2 in der Kategorie Staubsauger und Platz 4 in der gesamten Staubsaugerkategorie.

: Während des Black Friday 2022 belegte der Dreame L10s Ultra auf Amazon und Mediamarkt in Deutschland Platz 1 in der Kategorie Sauger, Platz 2 in der Kategorie Staubsauger und Platz 4 in der gesamten Staubsaugerkategorie. Top-Verkäufe in Frankreich, Italien und Spanien : Im Jahr 2022 war der kabellose Staubsauger T30 zwei Monate in Folge der Bestseller im 400-EUR-Segment des französischen Amazon; der Staubsauger Dreame D9 wurde zum meistverkauften Staubsauger im Segment 200-300 EUR in Frankreich, Italien und Spanien.

: Im Jahr 2022 war der kabellose Staubsauger T30 zwei Monate in Folge der Bestseller im 400-EUR-Segment des französischen Amazon; der Staubsauger Dreame D9 wurde zum meistverkauften Staubsauger im Segment 200-300 EUR in Frankreich, Italien und Spanien. Top-Verkäufe in Russland: Der Gesamtumsatz des russischen Marktes auf AliExpress erreichte ein Wachstum um 400 % im Vergleich zum Vorjahr.

Informationen zu Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein Unternehmen für innovative Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.dreametech.com/.

