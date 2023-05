Sinkende Energiepreise an Kunden weitergegeben

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB): „Wenn die Strom- und Gaspreise bei Wien Energie weiter nicht gesenkt werden, müssen gesetzliche Maßnahmen greifen.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich Fritz Pöltl, der FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzende in der AK-Wien über die Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer und VP-Klubobmann August Wöginger zu deren energischer Klarstellung zum Thema Energiepreise. Fritz Pöltl:

„Dass man sich von den Energiekonzernen nicht mehr ‚papierln‘ lassen will, ist allzu verständlich, wenn nämlich die sinkenden Preise nicht an die Bevölkerung weitergeben werden.“

Wien Energie ist gefordert

Dass die Salzburg AG oder die oberösterreichische Energie AG bereits Preissenkungen durchgeführt haben ist für den Wiener Fritz Pöltl allerdings zu wenig: „Wenn Unternehmen aus dem Energiesektor wie beispielsweise die Wien Energie die Strom- und Gaspreise nämlich weiter nicht senken, dann müssen eben gesetzliche Maßnahmen greifen, um die Bevölkerung endlich spürbar zu entlasten und die Inflation einzudämmen.

