Interaktive Ausstellung "Erlebnis Europa" in Wien feierlich eröffnet

Neue Ausstellungswelt in der Wiener Rotenturmstraße ist fortan täglich bei freiem Eintritt zu besuchen

Wien (OTS) - In einer feierlichen Zeremonie wurde heute, Freitag, 26. Mai 2023, in der Wiener Rotenturmstraße die interaktive Dauerausstellung "Erlebnis Europa" unter anderem von der Präsidenin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, und Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet.



Parlamentspräsidentin Metsola unterstrich die Wichtigkeit der neuen Ausstellungswelt: "Das "Erlebnis Europa" in Wien soll uns daran erinnern, dass der Hauptzweck der Europäischen Union darin besteht, den Menschen zu dienen. Es ist ein Ort, an dem wir zuhören können, an dem wir erklären können und an dem wir verstehen können, was die Menschen von Europa wollen."



Bundespräsident Van der Bellen zeigt sich begeistert: "Es ist sehr beeindruckend, mit welcher Begeisterung Europa hier zum Erlebnis gemacht wird. Europa braucht unser aller Leidenschaft. Besonders die von Kindern und Jugendlichen, denn um ihre Zukunft geht es am Ende. Ich bin mir sicher, die interaktive Ausstellung „Erlebnis Europa“ hier in Wien schafft es, dass der Funke überspringt, der bei jungen Menschen eine solche Leidenschaft entfacht. Die Ausstellung lenkt quasi die Aufmerksamkeit auf all das, was das sonst unbemerkt arbeitende Herz Europa leistet."



Im "Erlebnis Europa" können Interessierte an verschiedenen multimedialen Stationen Geschichten und Errungenschaften von Europäer:innen kennenlernen und darüber hinaus erfahren, welche Prioritäten die europäische Politik in Österreich verfolgt und wie Österreich am europäischen Projekt mitwirkt. Ein 360-Grad-Kino gibt Einblicke in die Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments in Straßburg. Gruppen und Schulklassen haben die Möglichkeit, an einer Simulation der Parlamentsarbeit teilzunehmen.



Othmar Karas, der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, hob die Bürgernähe hervor, die durch die Ausstellung entsteht: "Es ist eine große Freude, Europa dorthin zu bringen, wo die Menschen sind, das Bewusstsein zu schärfen, die Interaktion zu fördern und die Bürger:innen zu ermutigen, sich zu engagieren. Das Erlebnis Europa ist gerade im Hinblick auf die Europawahlen 2024 ein wichtiger Schritt."



"Europa liegt im Herzen Wiens. Wien und Österreich im Herzen Europas. Die politische Kooperation von 27 Mitgliedstaaten, von 450 Millionen Menschen, das ist kompliziert. Das ist ein konstantes Arbeiten am Ausgleich, im Bewusstsein, dass wir die großen Herausforderungen nur gemeinsam meistern können.", sagte Vizepräsidentin Evelyn Regner.



Das "Erlebnis Europa" in der Rotenturmstraße 19, im 1. Wiener Gemeindebezirk, ist fortan täglich zwischen 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bilder der Eröffnung finden Sie hier. Videos finden Sie hier.

