AVISO: 30.5., 18 Uhr: Podiumsdiskussion der Grünen - Die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur. Wohin steuert das Land am Bosporus?

Wien (OTS) - Der Wahlausgang in der Türkei bestimmt nicht nur das weitere Schicksal des Landes, er stellt auch die Weichen für die zukünftigen Beziehungen mit Europa. Wie geht es nach dem Volksentscheid am Sonntag weiter? Was können wir uns von der türkischen Politik für die nächsten fünf Jahre erwarten? Welche Konsequenzen hat das Ergebnis für Frauen, Minderheiten und Flüchtlinge im Land und worauf muss sich die österreichische Außenpolitik jetzt einstellen?

Diese Fragen und noch mehr diskutieren am 30.5. im Palais Epstein auf Einladung und mit der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, Vertreter:innen der Kurd:innen in Österreich, Wahlbeobachter:innen und Vertreter:innen aus der heimischen Politik.

Zeit: Dienstag, 30. Mai 2023, 18.00 – 19.30 Uhr

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Podiumsdiskussion der Grünen - Die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur. Wohin steuert das Land am Bosporus?

Datum: 30.05.2023, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Palais Epstein

Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at