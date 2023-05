Innovationskurs zahlt sich aus: Merkur Versicherung mit solider Bilanz 2022

Prämienplus: Die Merkur Versicherung steigert ihr Prämienvolumen 2022 um 4,12 Prozent auf 584,1 Millionen Euro und wächst damit über Marktniveau und Vorjah

Kerngeschäft: Mit einem Prämienplus von 5,19 Prozent in der Sparte Krankenversicherung behauptet die Merkur ihren zweiten Platz und gewinnt Marktanteile daz

Kaufabschluss: Die aus der Nürnberger Versicherung Österreich hervorgegangene Merkur Lebensversicherung entwickelt sich zum Hub für Alters- und Risikovorsorg

Strategische Investments: Mit Teilerwerb der Therme Loipersdorf und Beteiligung am Bestattungsunternehmen Benu baut die Merkur ihr Ökosystem weiter aus

Die Merkur Versicherung AG schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem guten Ergebnis ab. Insbesondere der Fokus auf zukunftsweisende Geschäftsfelder, Investments ins eigene Ökosystem und eine langfristig ausgerichtete Strategieumsetzung zeigen sich deutlich in der Bilanz. Insgesamt steigt das Prämienvolumen im abgelaufenen Jahr 2022 um 4,12 Prozent und wächst damit über Marktniveau. Die abgegrenzten Prämien über alle Sparten steigen auf 584,1 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (EGT) liegt bei 4,3 Millionen Euro.

„Mir ist es wichtig, gerade in fordernden Zeiten, danke zu sagen: Unseren Mitarbeitern wie auch Kunden, unseren Partner und Begleitern. Nur die Unterstützung und das Engagement, gerade von innen, ermöglichen langfristigen Erfolg. Dass wir 2022 wachsen konnten, macht uns stolz, aber was viel wichtiger ist: es geht um die Gesundheit des Unternehmens als Ganzes, dazu zählen Kundenzufriedenheit und die Leidenschaft unseres gesamten Teams. Daraus erwächst die Botschaft: Die Merkur Versicherung ist und bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner“, erklärt Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.

Kernsparte: Wachstum über Marktniveau

In der Kernsparte der Krankenversicherung wächst die Merkur Versicherung um 5,19 Prozent; mit dieser Steigerung über Marktniveau (+4,08 Prozent) auf 492,7 Millionen Euro nähert sich die älteste Versicherung Österreichs mit großen Schritten der 500-Millionen-Euro-Marke. Zudem kann das Grazer Unternehmen seinen Marktanteil auf 18,50 Prozent ausbauen und bleibt mit Abstand zweitgrößter privater Krankenversicherer in Österreich. Das Prämienvolumen in der Sachversicherung erhöht sich um 2,17 Prozent auf 21,9 Millionen Euro. Und auch die Sparte Unfallversicherung wächst leicht um 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 29,2 Millionen Euro. Trotz eines langsam steigenden Zinsumfelds wirkt sich die Kundenzurückhaltung auch 2022 auf die Sparte Lebensversicherung aus: Das Prämienvolumen sinkt um 4,54 Prozent auf 40,4 Millionen Euro

Die nach Solvency II wichtige Eigenkapitalüberdeckung ist mit 264 Prozent SCR-Quote beziehungsweise 865 Millionen Euro anrechnungsfähiger Eigenmittel äußerst stabil und konnte gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert werden.

Plus im Merkur Konzern

Die Konzerntöchter in Slowenien, Kroatien und Serbien bestätigen ihren Erfolgsweg und erreichen ein Prämienvolumen in der Höhe von 99,2 Millionen Euro. Mit einem Wachstum von 5,5 Prozent gelingt Slowenien das stärkste Plus. Nach der im April 2022 erfolgten behördlichen Zustimmung und der damit verbundenen Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich AG kann das Prämienvolumen im Merkur Konzern um weitere 84,3 Millionen Euro gesteigert werden. Die Merkur Versicherung ist damit nach Zahlen der siebtgrößte Versicherungsanbieter des Landes. Die abgegrenzten Prämien wachsen um 17,3 Prozent auf insgesamt 764,2 Millionen Euro. 13 Prozent entfallen auf die Auslandstöchter in Südosteuropa. Konzernweit steht zum Bilanzstichtag ein Vorsteuergewinn (EGT) in der Höhe von 5,6 Millionen Euro.

Strategische Investments und nachhaltige Partnerschaften

Es gibt Momente, da treffen zukunftsweisende Ideen zur richtigen Zeit auf Notwendigkeiten. Das Jahr 2022 hat der Merkur Versicherung mehrere solcher Gelegenheiten gegeben. Daraus haben sich Investments entwickelt, sind Partnerschaften entstanden und unternehmerische Visionen gewachsen. Im Frühjahr 2022 kommt es zu einem historischen Schritt: Die Merkur Versicherung schließt den Erwerb der Anteile an der Nürnberger Versicherung Österreich AG erfolgreich ab und lässt daraus die Merkur Lebensversicherung AG entstehen: als Hub für die Alters- und Risikovorsorge mit eigenem Standort in Salzburg.

Mit einem Investment an dem österreichweit tätigen Bestattungsunternehmen Benu hat sich das Versicherungsunternehmen eine strategische Option gesichert, welche die Positionierung als umfassende Personenversicherung vorantreibt, das innovative Produktportfolio erweitert und damit das Merkur Ökosystem stärkt.

Als regional verwurzeltes Unternehmen steht die Merkur Versicherung für Verantwortung. Und diesen Weg geht sie seit 225 Jahren. 2022 hat sie dieser Weg als Miteigentümer nach Loipersdorf geführt, um das Herzstück der steirischen Thermenlandschaft im Sinne der Mitarbeiter, der Region und des Wirtschaftsstandorts weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit starken Partnern, inspiriert von Vorsorgegedanken und grundlegenden Bedürfnissen vor Ort.

