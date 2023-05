FPÖ – Hafenecker an Stocker: Wir mischen uns in ÖVP-interne Machtkämpfe nicht ein

VP-Generalsekretär „crasht“ Koalitionspräsentation seiner Salzburger Parteifreunde mit nichtssagender Pressekonferenz

Wien (OTS) - Mit Erstaunen verfolgte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker den medialen Auftritt seines ÖVP-Amtskollegen Christian Stocker: „Ich weiß nicht, welches Problem die ÖVP parteiintern hat. Aber es muss etwas in der Luft liegen, denn es ist nicht verständlich, warum Kollege Stocker mit seiner nichtssagenden Pressekonferenz der Präsentation des Regierungsprogrammes seines Parteikollegen Landeshauptmann Haslauer derart brutal in den Rücken fällt. Diesen Umstand muss die ÖVP aber intern aufarbeiten. Die FPÖ wird jedenfalls weiterhin konstruktiv weiterarbeiten. Für Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg – und bald auch schon für ganz Österreich.“

Bei den vier vergangenen Landtagswahlen habe die FPÖ einen kräftigen Vertrauensbonus bekommen – es sei daher verständlich, dass die Nervosität bei der ÖVP immer größer werde, so Hafenecker: „Wir stehen in instabilen Zeiten als einzige Partei stabil an der Seite der Österreicher. Das ist der ÖVP nicht verborgen geblieben, und dementsprechend fällt auch deren Reaktion aus. Wir lassen uns davon aber nicht beirren und setzen weiterhin bei den wichtigsten Themen für die Österreicher auf die richtigen Inhalte.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at