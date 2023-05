Sports.com ernennt Majed Al-Sorour zum Präsidenten

London (ots/PRNewswire) - Sports.com hat heute bekannt gegeben, dass der bekannte saudische Geschäftsmann und leitende Geschäftsführer Majed Al-Sorour zum Präsidenten ernannt wurde.

Zu den Aufgaben von Herrn Al-Sorour gehören die Investitionsstrategie und -ausführung sowie die strategische Kommunikation und die Beziehungen zu den Investoren.

Herr Al-Sorour ist ein weltweit tätiger Geschäftsmann und Unternehmer, der dafür bekannt ist, Leistungspotenziale in wachstumsorientierten Unternehmen zu erkennen. Sein besonderes Interesse gilt der Sport- und Technologiebranche. Der Fußball spielte in seiner Jugend eine wichtige Rolle. Er spielte auf professioneller Ebene für den Al Nassr Football Club und war später als Direktor tätig. Auf besonderen Wunsch wurde Al-Sorour 2018 zum CEO von Golf Saudi ernannt; als einer von vielen transformativen Katalysatoren für die Vision 2030 beaufsichtigt er die Entwicklung einer Multi-Milliarden-Dollar-Investition in die Entwicklung des Sports und die damit verbundenen kommerziellen Möglichkeiten. Al-Sorour war auch die treibende Kraft hinter LIV Golf, wobei er von der Gründung bis zum Ende der ersten Saison als Managing Director fungierte und erfolgreich ein Team-Franchise-Modell in der Welt des Golfsports schuf. Mit seinen disruptiven Strategien hat er die Vision verwirklicht, Saudi-Arabien zu einem weltweiten Ziel für den Golfsport zu machen und dabei neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Seit der Übernahme des Newcastle Football Club im Jahr 2021 hat Al-Sorour das Team als Direktor vom Beinahe-Abstieg in der English Premier League zu einem der fünf besten Teams geführt und von Anfang an eng mit der gesamten Organisation zusammengearbeitet, um das aufzubauen, was heute zu den wertvollsten Franchises in der EPL gehört.

Sports.com bietet das ultimative Fan-Einbindungs-Erlebnis im Sport, alles auf einer einzigen Plattform. Sports.com ist bestrebt, die Grenzen der Technologie zu verschieben, um eine beispiellose Fan-Interaktivität und -Einbindung zu bieten. Sports.com bietet eine zentrale Plattform, auf der Nutzer in virtuellen Umgebungen, welche die Spannung, Energie und Leidenschaft von realen Sportereignissen widerspiegeln, teilnehmen, wetteifern und sich verbinden können. Die Fans werden in eine völlig neue Welt eintauchen, die erweiterte Realität, Spiele, Live-Commerce, Media Player und Originalinhalte umfasst.

Darüber hinaus verfolgt Sports.com über seine Ventures-Abteilung eine gezielte Strategie, um Mehrheits- und Kontrollbeteiligungen an Sportteams, Vereinen, Ligen und kommerziellen Rechteinhabern in der weltweiten Sportlandschaft zu erwerben. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines Portfolios in den Bereichen Fußball, Motorsport, Boxen, Cricket, E-Sport und anderen damit verbundenen Sportarten.

Herr Al-Sorour kommentierte: "Ich freue mich, in einer so entscheidenden Phase des Wachstums zu Sports.com zu stoßen. Ich sehe das Potenzial von Sports.com, die Art und Weise, wie Fans mit dem Sport interagieren, durch den Einsatz revolutionärer Technologien zu verändern und eine engagierte weltweite Community zu schaffen, die es so noch nie gegeben hat."

Matthew McGahan, Vizepräsident von Sports.com, heißt Herrn Al-Sorour willkommen: „Sports.com wird über unsere Plattform und unsere Investitionen die ultimative Welt der Fan-Einbindung im Sport schaffen. Das Unternehmen wird enorm von Herrn Al-Sorours Erfahrung profitieren, wenn es darum geht, traditionelle Grenzen zu hinterfragen, um bessere Sporterlebnisse für Fans zu schaffen."

Informationen zu Sports.com

Sports.com ist eine Plattform, die durch den Einsatz innovativer Technologien eine unvergleichliche Einbindung der Fans in den Sport ermöglicht. Unsere Fans nehmen an Live-Sportereignissen teil, haben Zugang zu exklusiven Inhalten, nehmen an Spielen teil und interagieren mit anderen Fans und Sportlern in unserer virtuellen Umgebung, welche die Spannung, Energie und Leidenschaft von realen Sportereignissen widerspiegelt. Durch diese umfassende Integration definieren wir die Landschaft der Sportunterhaltung neu und schaffen eine lebendige und inklusive Sport-Community.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Sports.com.

