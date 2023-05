Doskozil: Gratulation an den neuen EGB-Präsidenten Wolfgang Katzian

Für LH Hans Peter Doskozil eine verdiente Anerkennung seiner Arbeit für die Gewerkschaft

Eisenstadt (OTS) - Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, wurde gestern beim 15. Kongress der Europäischen Gewerkschaften in Berlin zum neuen Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes, kurz EGB, gewählt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gratuliert dazu ganz herzlich: "Wolfgang Katzian ist ein Vollblutgewerkschafter, das hat er in Österreich schon eindrucksvoll bewiesen. Nun wird er sein umfassendes Know-How auf europäischer Ebene einbringen — darauf können wir in Österreich stolz sein. Das ist eine beispiellose Anerkennung seiner Leistung. Gerade in Zeiten der größten Herausforderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Fachkräftemangel, der immer stärker werdenden Digitalisierung und nicht zuletzt der Teuerung setzt man auf sein österreichisches Know How, um Europa zukunftsfit zu machen. Ich freue mich auf künftige Gespräche mit dem neuen EGB-Präsidenten Katzian", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.





