Kocher gratuliert Katzian zur Wahl zum EGB-Präsidenten

Wien (OTS) - Gestern wurde ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in Berlin zum Präsidenten des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) gewählt. „Ich gratuliere Wolfgang Katzian ganz herzlich zu dieser Funktion und wünsche ihm für seine neue zusätzliche Aufgabe alles Gute“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Es gibt zahlreiche aktuelle Herausforderungen und Themen am heimischen und am europäischen Arbeitsmarkt, vom Fachkräftemangel bis hin zur Digitalisierung der Arbeitswelt und der Entstehung neuer Berufsbilder, so Kocher. „Ich habe Wolfgang Katzian in meiner Rolle als Arbeit- und Wirtschaftsminister als einen stets konstruktiven Partner kennengelernt. Aus voller Überzeugung setzt er sich im Rahmen der Sozialpartnerschaft stets für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Kraft und Erfolg und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Kocher abschließend.

