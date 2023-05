FPÖ-Kunasek: „Exzellente Entscheidung für Salzburg!“

Graz (OTS) - Positiv kommentiert der steirische Landesparteiobmann Mario Kunasek die heute offiziell vorgestellte schwarz-blaue Landeskoalition im Bundesland Salzburg. „Der Wählerwille in unserem Nachbarbundesland wurde respektiert und eine entsprechende Koalition gebildet. Mit einer hervorragenden FPÖ-Mannschaft rund um Marlene Svazek und einem anspruchsvollen Programm ist der Grundstein für erfolgreiche Regierungspolitik mit starker freiheitlicher Handschrift gelegt worden. Während in Salzburg eine Zukunftskoalition geschmiedet wurde, klammert sich der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler verzweifelt an seinen innerlich gespaltenen roten Regierungspartner. Dabei scheute er zuletzt auch nicht einmal davor zurück, der Entscheidung des Souveräns im kommenden Jahr vorzugreifen und eine Fortsetzung dieser unsäglichen schwarz-roten Landesregierung in der Steiermark anzukündigen. Wir Freiheitliche werden alles daransetzen, diese Stillstands- und Versagerkoalition in der Grünen Mark gemeinsam mit der Bevölkerung in die Wüste zu schicken“, so Kunasek.

